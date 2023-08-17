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    • Новые подробности трансфера Захаряна в «Сосьедад»: семья на стороне агента в споре с «Динамо»

    Новые подробности трансфера Захаряна в «Сосьедад»: семья на стороне агента в споре с «Динамо»

    Журналист Игорь Рабинер рассказал о процессе переговоров по переходу полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад».

    • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
    • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

    «Вчера вечером позвонил старый товарищ, который сейчас общается с Павлом Андреевым. Он не был согласен с моими акцентами в предыдущих постах на тему трансфера Арсена Захаряна.

    Что ж, когда точка зрения стороны доводится в цивилизованной форме (а она была стопроцентно такой), нет никаких проблем, чтобы ее ретранслировать.

    Из разговора следовало, что:

    – Семья Захаряна (конкретно отец и старший брат) в споре о комиссии для Андреева целиком на стороне агента, потому что он с ними миллион лет и купил Арсену квартиру в Тольятти, когда тому было 14 лет и не было никаких гарантий, что из талантливого мальчика что-то получится;

    – Сама эта комиссия – якобы никакие не три миллиона евро, публиковавшиеся в СМИ и телеграм-каналах, а около стандартных десяти процентов от сделки (то есть 1,2 миллиона евро);

    – «Реал Сосьедад» нашел именно Андреев;

    – Контракт Арсена с «Динамо» заканчивается 30 июня 2024 года, и, если агент меньше чем за год до конца соглашения и при нынешних российских реалиях находит сильный клуб топ-лиги, готовый платить 12 миллионов, то это заслуживает уважения и соответствующего вознаграждения;

    – У Андреева – 170 игроков, и тем не менее он нашел время уже много лет быть очень близким с Захаряном и его семьей, верить в него и помогать ему;

    Скорее всего, стороны все-таки договорятся. Противоречия есть, и довольно существенные, но они не выглядят непреодолимыми.

    Повторяю – это информация одной стороны, которая подсвечивается во всей этой истории в наименьшей степени, но тоже имеет право быть услышанной. У «Динамо», само собой, акценты совершенно другие.

    Мне все равно, на какой сумме стороны в итоге договорятся – главное, чтобы договорились, сделка была закрыта как можно быстрее, и Захарян официально стал игроком «Реал Сосьедад». Судя по последним данным Карпа, это должно произойти», – написал Рабинер в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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