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  • Новые подробности трансфера Захаряна в «Сосьедад»: семья на стороне агента в споре с «Динамо»

Новые подробности трансфера Захаряна в «Сосьедад»: семья на стороне агента в споре с «Динамо»

17 августа 2023, 15:47
3

Журналист Игорь Рабинер рассказал о процессе переговоров по переходу полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад».

  • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
  • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

«Вчера вечером позвонил старый товарищ, который сейчас общается с Павлом Андреевым. Он не был согласен с моими акцентами в предыдущих постах на тему трансфера Арсена Захаряна.

Что ж, когда точка зрения стороны доводится в цивилизованной форме (а она была стопроцентно такой), нет никаких проблем, чтобы ее ретранслировать.

Из разговора следовало, что:

– Семья Захаряна (конкретно отец и старший брат) в споре о комиссии для Андреева целиком на стороне агента, потому что он с ними миллион лет и купил Арсену квартиру в Тольятти, когда тому было 14 лет и не было никаких гарантий, что из талантливого мальчика что-то получится;

– Сама эта комиссия – якобы никакие не три миллиона евро, публиковавшиеся в СМИ и телеграм-каналах, а около стандартных десяти процентов от сделки (то есть 1,2 миллиона евро);

– «Реал Сосьедад» нашел именно Андреев;

– Контракт Арсена с «Динамо» заканчивается 30 июня 2024 года, и, если агент меньше чем за год до конца соглашения и при нынешних российских реалиях находит сильный клуб топ-лиги, готовый платить 12 миллионов, то это заслуживает уважения и соответствующего вознаграждения;

– У Андреева – 170 игроков, и тем не менее он нашел время уже много лет быть очень близким с Захаряном и его семьей, верить в него и помогать ему;

Скорее всего, стороны все-таки договорятся. Противоречия есть, и довольно существенные, но они не выглядят непреодолимыми.

Повторяю – это информация одной стороны, которая подсвечивается во всей этой истории в наименьшей степени, но тоже имеет право быть услышанной. У «Динамо», само собой, акценты совершенно другие.

Мне все равно, на какой сумме стороны в итоге договорятся – главное, чтобы договорились, сделка была закрыта как можно быстрее, и Захарян официально стал игроком «Реал Сосьедад». Судя по последним данным Карпа, это должно произойти», – написал Рабинер в телеграме.

Важнейший матч РПЛ уже в эти выходные: используйте бонус и ставьте без риска!

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен
Комментарии (3)
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Владимир-Филиппов-vkontak
1692285804
Добренький-хорошенький агент и плохое-жадное Динамо... Ну-ну. Свежо питание, но серится с трудом.
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Вомбат
1692286200
Все это фигня. Важно вот что - если Захарян сейчас сыграет за Динамо, значит переход сорвался, и Динамо не получит денег. А Захарян все равно уйдет в Европу, не сейчас, так через год, когда контракт закончится.
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Виктор--google
1692340535
Статью Андреев заказал?
Ответить
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