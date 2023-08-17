«Реал» намерен усилить центр обороны за счет внутренних резервов: есть два варианта

«Реалу» потребовалось усиление защиты в связи с серьезной травмой Эдера Милитао.

Бразилец порвал «кресты» и точно не поможет команде в 2023 году.

Мадридцы не хотят выходить на трансферный рынок, поэтому ищут варианты укрепления центра обороны внутри клуба.

На сегодняшний день в «Реале» рассматривают два сценария:

перевод на позицию центрбека при необходимости Дани Карвахаля или Ферлана Менди;

привлечение игрока из «Кастильи», главный претендент – 20-летний Марвел.

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