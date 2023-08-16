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    Овечкин рассказал о своем отношении к Месси

    Российский хоккеист Александр Овечкин вспомнил о встрече с форвардом «Интера Майами» Лионелем Месси.

    Они встретились в 2015 году. Аргентинец подарил Овечкину свою футболку, а хоккеист вручил ему джерси «Вашингтона».

    «У них тогда был товарищеский матч в Вашингтоне, а у меня была возможность пойти на этот матч, посмотреть и подарить майку. На самом деле, он нормальный парень, со всеми здоровается, со всеми общается. Видно, что он любит то, что он делает.

    Знаю, что он в перешел в «Майами». Я там не был. Думаю, что там, конечно, есть [мессимания]. Если будет возможность, конечно, сходил бы на матч и посмотрел», – сказал Овечкин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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