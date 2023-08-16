Президент «ПСЖ» трогательно попрощался с Неймаром

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал переход нападающего Неймара в «Аль-Хиляль».
«Всегда сложно прощаться с таким исключительным игроком, как Неймар, одним из лучших футболистов в мире.
Я никогда не забуду тот день, когда он прибыл в «ПСЖ», а также то, что он привнeс в наш клуб и проект за последние шесть лет. Мы пережили великие моменты вместе, и Неймар всегда будет частью нашей истории.
Я хочу поблагодарить Неймара и его семью. Мы желаем Неймару всего наилучшего в будущем, а также в его следующем приключении», – сказал Аль-Хелайфи.
- Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Аль-Хиляль» купил игрока за 100 миллионов евро.
- В «ПСЖ» бразилец провел 6 лет.
Неймaр мечтал о «Золотом мяче», а теперь уезжает в клуб Малкома в Саудовской Аравии. Его зарплата – безумие
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