Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Президент «ПСЖ» трогательно попрощался с Неймаром

16 августа 2023, 00:55

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал переход нападающего Неймара в «Аль-Хиляль».

«Всегда сложно прощаться с таким исключительным игроком, как Неймар, одним из лучших футболистов в мире.

Я никогда не забуду тот день, когда он прибыл в «ПСЖ», а также то, что он привнeс в наш клуб и проект за последние шесть лет. Мы пережили великие моменты вместе, и Неймар всегда будет частью нашей истории.

Я хочу поблагодарить Неймара и его семью. Мы желаем Неймару всего наилучшего в будущем, а также в его следующем приключении», – сказал Аль-Хелайфи.

  • Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.
  • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» купил игрока за 100 миллионов евро.
  • В «ПСЖ» бразилец провел 6 лет.

Неймaр мечтал о «Золотом мяче», а теперь уезжает в клуб Малкома в Саудовской Аравии. Его зарплата – безумие

Суперкубок Европы уже сегодня: используйте бонус до 17000₽ и ставьте на матч без риска!

Еще по теме:
Хирург Неймара сделает операцию футболисту ЦСКА 4
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать» 1
Источник: сайт «ПСЖ»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Аль-Хиляль Неймар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
23:55
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
23:47
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
8
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
8
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Все новости
Все новости
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
Вчера, 23:11
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
10
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
Вчера, 10:29
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
6 сентября
8
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
4 сентября
2
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
31 августа
5
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
28 августа
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
26 августа
3
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
ФотоЭкс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
ВидеоРоналду скривился после разговора с Инфантино
24 августа
ФотоЕще один экс-игрок «Ливерпуля» перешел в «Трабзонспор» вслед за Салахом
24 августа
Где играет сын Криштиану Роналду: карьера Криша-младшего в клубе и сборной Португалии
23 августа
2
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
22 августа
4
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Роналду забил в 25-м сезоне подряд
21 августа
3
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов
21 августа
26
977-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Рияд»
21 августа
8
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
20 августа
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+