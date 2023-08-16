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    Президент «ПСЖ» трогательно попрощался с Неймаром

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал переход нападающего Неймара в «Аль-Хиляль».

    «Всегда сложно прощаться с таким исключительным игроком, как Неймар, одним из лучших футболистов в мире.

    Я никогда не забуду тот день, когда он прибыл в «ПСЖ», а также то, что он привнeс в наш клуб и проект за последние шесть лет. Мы пережили великие моменты вместе, и Неймар всегда будет частью нашей истории.

    Я хочу поблагодарить Неймара и его семью. Мы желаем Неймару всего наилучшего в будущем, а также в его следующем приключении», – сказал Аль-Хелайфи.

    • Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.
    • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» купил игрока за 100 миллионов евро.
    • В «ПСЖ» бразилец провел 6 лет.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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