Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Трансфер Неймара в «Аль-Хиляль» оформлен (Фабрицио Романо)

    Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжит карьеру в «Аль-Хиляле». По информации инсайдера Фабрицио Романо, документы оформлены.

    Игрок успешно прошел медосмотр и на этой неделе отправится в Саудовскую Аравию.

    По информации Sky Sports, бразилец будет зарабатывать 150 миллионов евро в год – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ».

    Трансфер обойдется саудовскому клубу в 100 миллионов евро.

    • Накануне Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).
    • Бразилец в Париже с 2017 года.
    • В «Аль-Хиляле» играет экс-зенитовец Малком – соотечественник Неймара.

    Новости по теме
    Неймар разработал план по возвращению в «Барселону»
    Стало известно, сколько Неймар заработает в «Аль-Хиляле» 1
    У Неймара в Саудовской Аравии будет самолет и особняк с прислугой 3
    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2023 23:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4793

      Oldtrafford83 1 час назад

      Ты должен был бороться с тёмной стороной, а не примкнуть к ней))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 