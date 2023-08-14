Трансфер Неймара в «Аль-Хиляль» оформлен (Фабрицио Романо)

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжит карьеру в «Аль-Хиляле». По информации инсайдера Фабрицио Романо, документы оформлены.

Игрок успешно прошел медосмотр и на этой неделе отправится в Саудовскую Аравию.

По информации Sky Sports, бразилец будет зарабатывать 150 миллионов евро в год – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ».

Трансфер обойдется саудовскому клубу в 100 миллионов евро.