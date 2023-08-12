Кейн трогательно попрощался с «Тоттенхэмом»

Новичок «Баварии» Гарри Кейн обратился к болельщикам «Тоттенхэма».

Нападающий перешел в немецкий клуб за 100+20 млн евро.

30-летний англичанин – воспитанник «Тоттенхэма».

За главную команду он провел 435 матчей, забил 280 голов и сделал 64 ассиста.

«Грустно покидать клуб, где я провел почти 20 лет своей жизни. За это время было множество прекрасных моментов и воспоминаний. Благодарю всех своих товарищей по команде, всех тренеров, всех сотрудников клуба – у меня сложились теплые отношения со многими людьми.

И прежде всего, спасибо вам, болельщики «Тоттенхэма», – все это время я играл для вас и делал все возможное, чтобы вы могли гордиться, чтобы подарить вам воспоминания, которые, надеюсь, останутся навсегда.

Я чувствовал, что пора уходить, я не хотел начинать сезон, не решив вопрос о будущем – думаю, для нового тренера и игроков важно сосредоточиться, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на вершину и бороться за трофеи.

Я желаю Энджу [Постекоглу] и ребятам удачи. Я буду болеть за вас, и я верю, что эта команда способна достичь успеха», – сказал Кейн в видеообращении.