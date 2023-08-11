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  • НТВ снимает фильм с Охлобыстиным про сборную России, которая занимает место Англии на Евро

НТВ снимает фильм с Охлобыстиным про сборную России, которая занимает место Англии на Евро

11 августа 2023, 07:59
10

НТВ начал снимать фильм «Больше чем футбол».

«В центре истории ленты «Больше чем футбол» – в прошлом звезды большого футбола, а ныне так называемые сбитые летчики, которые неспособны объединиться в команду, ведь каждый из них преследует собственные цели. Лишь маленькая девочка, жизнь которой зависит от их побед или поражений, может их сплотить.

Главные роли в спортивной драме исполнят Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Алексей Гуськов и другие.

В результате очередной выходки фанатов сборной Англии, которая переросла в многодневные столкновения, руководство европейского футбола дисквалифицирует англичан с Кубка Европы по футболу. Вместо них в финальную стадию выходит сборная России.

У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. Главный тренер Сорокин (Иван Охлобыстин) и его помощник Михалыч (Александр Самойленко) приглашают футболистов, ставших сегодня «сбитыми летчиками»: нападающие Матвеев (Иван Алексеев) и Санаев (Игорь Сильченко) находятся под следствием за драку, защитник Бушагов (Кирилл Дыцевич) после громкого скандала разводится с женой, которая требует огромные алименты, молодой нападающий Кизяков (Василий Коковин) из-за своего характера сидит на скамейке и так далее.

Все они потеряли возможность играть, зарабатывать большие деньги, быть кумирами и настоящими звездами. План Сорокина – дать им шанс вернуть прежнюю жизнь – не срабатывает: новая сборная никак не может сыграться, каждый футболист преследует свои цели, поэтому и команды из них не получается», – говорится в описании проекта на сайте НТВ.

«В основу фильма «Больше чем футбол» легла реальная история сборной Дании по футболу 1992 года, когда она не вышла на чемпионат Европы. Из-за гражданской войны в Югославии национальную сборную дисквалифицировали, а вместо нее на ЧЕ пригласили Данию.

Занявший пост главного тренера Рихард Меллер-Нильсен собрал команду, которая в итоге стала победителем того чемпионата. У лидера сборной Кима Вильфорта, забившего решающий гол в ворота немцев в финале чемпионата, тяжело болела семилетняя дочь Лин.

Эта история сильно повлияла на меня, и я понял, что она не так просто мне попалась», – сказал режиссер Виктор Демент.

Фильм будут снимать на «ВТБ Арене», «Сапсан Арене» и базе Олимпийской сборной в Новогорске.

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Источник: сайт НТВ
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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acor94
1691732716
Хоть где то мы на евро))
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ВетеR
1691733658
алкоголик - гойда, наверное в роли тренера сб.Аннлии ?
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Garrincha58
1691734232
кому это надо я понимаю если бы мы выиграли евро или ЧМ тогда ещё был смысл снять чего то а это будет очередная пародия на первом сейчас начнут её пиарить по всем каналам приходите смотрите сей шедевр денег не куда девать что ли?
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Эном айс
1691735831
-Ну что,футболёрры кривоногие,играть разучились?Десять штрафных кругов! (Голосом доктора Быкова))
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Artemka444
1691735901
Смысл Было уже про футбол
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Давид59
1691736504
Я так понимаю, в фильме Россия выиграет чемпионат. Весь кинозал в едином порыве вскочет, на сеанс придут с нашими флагами, будут размахивать ими, покинув кинозал. Ну вот! Как в том анекдоте - жизнь налаживается!
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paracetamol
1691741972
Придурки пиарятся...
Ответить
eugen-han
1691745796
Да уж лучше тогда фантастику снять про ближайшее будущее, где сборная России возвращается на международную арену, а именно на чемпионат мира, в финальную её часть без отбора вместо поляков и шведов(вместо них белорусы поедут). Даже можно боевик с элементами док.кино из сюжетов СВО. В общем Россия в финале кино и финале по фильму против бразильян, которые на тот момент все играют в России, выходит и побеждает. Малком и Клаудиньо, как ветераны плачут от радости, а Фернандес-(иуда) пытается повеситься на штоке с флагом России, но его спасает совместная бразильско-российская футбольная общественность, объявляя его отныне гражданином футбольной страны... какой?-это его выбор!
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BRO_football
1691960521
Для полного погружения в атмосферу в кинотеатры будут пускать по Fan ID
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