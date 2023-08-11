НТВ снимает фильм с Охлобыстиным про сборную России, которая занимает место Англии на Евро

НТВ начал снимать фильм «Больше чем футбол».

«В центре истории ленты «Больше чем футбол» – в прошлом звезды большого футбола, а ныне так называемые сбитые летчики, которые неспособны объединиться в команду, ведь каждый из них преследует собственные цели. Лишь маленькая девочка, жизнь которой зависит от их побед или поражений, может их сплотить.

Главные роли в спортивной драме исполнят Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Алексей Гуськов и другие.

В результате очередной выходки фанатов сборной Англии, которая переросла в многодневные столкновения, руководство европейского футбола дисквалифицирует англичан с Кубка Европы по футболу. Вместо них в финальную стадию выходит сборная России.

У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. Главный тренер Сорокин (Иван Охлобыстин) и его помощник Михалыч (Александр Самойленко) приглашают футболистов, ставших сегодня «сбитыми летчиками»: нападающие Матвеев (Иван Алексеев) и Санаев (Игорь Сильченко) находятся под следствием за драку, защитник Бушагов (Кирилл Дыцевич) после громкого скандала разводится с женой, которая требует огромные алименты, молодой нападающий Кизяков (Василий Коковин) из-за своего характера сидит на скамейке и так далее.

Все они потеряли возможность играть, зарабатывать большие деньги, быть кумирами и настоящими звездами. План Сорокина – дать им шанс вернуть прежнюю жизнь – не срабатывает: новая сборная никак не может сыграться, каждый футболист преследует свои цели, поэтому и команды из них не получается», – говорится в описании проекта на сайте НТВ.

«В основу фильма «Больше чем футбол» легла реальная история сборной Дании по футболу 1992 года, когда она не вышла на чемпионат Европы. Из-за гражданской войны в Югославии национальную сборную дисквалифицировали, а вместо нее на ЧЕ пригласили Данию.

Занявший пост главного тренера Рихард Меллер-Нильсен собрал команду, которая в итоге стала победителем того чемпионата. У лидера сборной Кима Вильфорта, забившего решающий гол в ворота немцев в финале чемпионата, тяжело болела семилетняя дочь Лин.

Эта история сильно повлияла на меня, и я понял, что она не так просто мне попалась», – сказал режиссер Виктор Демент.

Фильм будут снимать на «ВТБ Арене», «Сапсан Арене» и базе Олимпийской сборной в Новогорске.