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    • НТВ снимает фильм с Охлобыстиным про сборную России, которая занимает место Англии на Евро

    НТВ снимает фильм с Охлобыстиным про сборную России, которая занимает место Англии на Евро

    НТВ начал снимать фильм «Больше чем футбол».

    «В центре истории ленты «Больше чем футбол» – в прошлом звезды большого футбола, а ныне так называемые сбитые летчики, которые неспособны объединиться в команду, ведь каждый из них преследует собственные цели. Лишь маленькая девочка, жизнь которой зависит от их побед или поражений, может их сплотить.

    Главные роли в спортивной драме исполнят Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Алексей Гуськов и другие.

    В результате очередной выходки фанатов сборной Англии, которая переросла в многодневные столкновения, руководство европейского футбола дисквалифицирует англичан с Кубка Европы по футболу. Вместо них в финальную стадию выходит сборная России.

    У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. Главный тренер Сорокин (Иван Охлобыстин) и его помощник Михалыч (Александр Самойленко) приглашают футболистов, ставших сегодня «сбитыми летчиками»: нападающие Матвеев (Иван Алексеев) и Санаев (Игорь Сильченко) находятся под следствием за драку, защитник Бушагов (Кирилл Дыцевич) после громкого скандала разводится с женой, которая требует огромные алименты, молодой нападающий Кизяков (Василий Коковин) из-за своего характера сидит на скамейке и так далее.

    Все они потеряли возможность играть, зарабатывать большие деньги, быть кумирами и настоящими звездами. План Сорокина – дать им шанс вернуть прежнюю жизнь – не срабатывает: новая сборная никак не может сыграться, каждый футболист преследует свои цели, поэтому и команды из них не получается», – говорится в описании проекта на сайте НТВ.

    «В основу фильма «Больше чем футбол» легла реальная история сборной Дании по футболу 1992 года, когда она не вышла на чемпионат Европы. Из-за гражданской войны в Югославии национальную сборную дисквалифицировали, а вместо нее на ЧЕ пригласили Данию.

    Занявший пост главного тренера Рихард Меллер-Нильсен собрал команду, которая в итоге стала победителем того чемпионата. У лидера сборной Кима Вильфорта, забившего решающий гол в ворота немцев в финале чемпионата, тяжело болела семилетняя дочь Лин.

    Эта история сильно повлияла на меня, и я понял, что она не так просто мне попалась», – сказал режиссер Виктор Демент.

    Фильм будут снимать на «ВТБ Арене», «Сапсан Арене» и базе Олимпийской сборной в Новогорске.

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    Источник: сайт НТВ

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    11.08.2023 07:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +795

      eugen-han 11 августа, 12:23

      Да уж лучше тогда фантастику снять про ближайшее будущее, где сборная России возвращается на международную арену, а именно на чемпионат мира, в финальную её часть без отбора вместо поляков и шведов(вместо них белорусы поедут). Даже можно боевик с элементами док.кино из сюжетов СВО. В общем Россия в финале кино и финале по фильму против бразильян, которые на тот момент все играют в России, выходит и побеждает. Малком и Клаудиньо, как ветераны плачут от радости, а Фернандес-(иуда) пытается повеситься на штоке с флагом России, но его спасает совместная бразильско-российская футбольная общественность, объявляя его отныне гражданином футбольной страны... какой?-это его выбор!

      0
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      Рейтинг: +15789

      Алексей З 11 августа, 11:41

      Может датчанам отдать право на эту историю , с какого бодуна мы экроинизируем это ?
      Бабло появилось для распила ?

      0
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      Рейтинг: +18955

      paracetamol 11 августа, 11:19

      Придурки пиарятся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1393

      rac531 11 августа, 10:22

      НТВ снимает очередное рассейского дерьмо)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6647

      Давид59 11 августа, 09:48

      Я так понимаю, в фильме Россия выиграет чемпионат. Весь кинозал в едином порыве вскочет, на сеанс придут с нашими флагами, будут размахивать ими, покинув кинозал. Ну вот! Как в том анекдоте - жизнь налаживается!

      6
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      Рейтинг: +1969

      Artemka444 11 августа, 09:38

      Смысл
      Было уже про футбол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте 11 августа, 09:38

      легла реальная история сборной Дании по футболу-------
      А сняли про сборную России....И только один факт взяли---что попали на ЧЕ вместо другой дисквалифицированной сборной. Фсеее..Какая то гойда получилась.)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5091

      Эном айс 11 августа, 09:37

      -Ну что,футболёрры кривоногие,играть разучились?Десять штрафных кругов!

      (Голосом доктора Быкова))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17808

      Garrincha58 11 августа, 09:10

      кому это надо я понимаю если бы мы выиграли евро или ЧМ тогда ещё был смысл снять чего то а это будет очередная пародия на первом сейчас начнут её пиарить по всем каналам приходите смотрите сей шедевр денег не куда девать что ли?

      2
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      Рейтинг: +12319

      ВетеR 11 августа, 09:00

      алкоголик - гойда, наверное в роли тренера сб.Аннлии ?

      4
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      Рейтинг: +670

      gunstilzit > ВетеR 11 августа, 12:09

      Ладно ты читать не умеешь,тогда хоть фотку глянь)))

      0
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