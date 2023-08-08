В «Спартаке» объяснили, почему Рябчука заявили в РПЛ как португальца

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему молдавский защитник Олег Рябчук был заявлен на сезон РПЛ как португалец.

– У Олега Рябчука двойное гражданство. «Спартак» заявил его как португальца, но при этом у защитника более 40 матчей за сборную Молдавии. С чем это связано?

– Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше.