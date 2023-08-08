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    • В «Спартаке» объяснили, почему Рябчука заявили в РПЛ как португальца

    В «Спартаке» объяснили, почему Рябчука заявили в РПЛ как португальца

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему молдавский защитник Олег Рябчук был заявлен на сезон РПЛ как португалец.

    – У Олега Рябчука двойное гражданство. «Спартак» заявил его как португальца, но при этом у защитника более 40 матчей за сборную Молдавии. С чем это связано?

    – Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше.

    • Рябчук перешел из «Олимпиакоса».
    • Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.
    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.

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    Источник: Sport24

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    08.08.2023 12:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 8 августа, 19:37

      надеемся что приживется

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      Ответить
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      Рейтинг: +1827

      Таврида 8 августа, 14:29

      И погремуха у него португальская - Быстроногий Абелардо, бугага

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      nikolsakymus 8 августа, 13:35

      Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 10 летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». На первом месте выходят.

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