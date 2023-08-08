Экс-игрок «Зенита» раскритиковал «Матч ТВ»: «Присылайте нейтральных комментаторов. Шнякин не любит «Зенит» и болеет за московские клубы»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов раскритиковал работу комментаторов «Матч ТВ» на играх клуба из Петербурга.

«У меня вопрос к комментаторам «Матч ТВ»: если вы не любите «Зенит», зачем вы приезжаете на его домашние матчи? Вопрос в том числе и к руководству «Зенита»… Все матчи ведутся откровенно с большой симпатией к соперникам…

Особенно Шнякин! Ну, болеешь ты за «Спартак», болеешь ты за московские клубы, не любишь ты «Зенит» – не надо это выносить в эфир. Когда «Зенит» пропустил третий гол, эмоции комментатора захлестывали так, словно это чемпионат мира. Такое впечатление, что «Динамо» стало чемпионом.

Так что присылайте нейтральных комментаторов. Или у нас есть свой на домашние матчи – Геннадий Орлов. Профессионал, который даст фору любому.

А пока то, что я слышу в эфире, эти симпатии к соперникам – очень неприятно, такого не должно быть», – заявил Стрепетов.