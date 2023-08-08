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  • Экс-игрок «Зенита» раскритиковал «Матч ТВ»: «Присылайте нейтральных комментаторов. Шнякин не любит «Зенит» и болеет за московские клубы»

Экс-игрок «Зенита» раскритиковал «Матч ТВ»: «Присылайте нейтральных комментаторов. Шнякин не любит «Зенит» и болеет за московские клубы»

8 августа 2023, 08:27
30

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов раскритиковал работу комментаторов «Матч ТВ» на играх клуба из Петербурга.

«У меня вопрос к комментаторам «Матч ТВ»: если вы не любите «Зенит», зачем вы приезжаете на его домашние матчи? Вопрос в том числе и к руководству «Зенита»… Все матчи ведутся откровенно с большой симпатией к соперникам…

Особенно Шнякин! Ну, болеешь ты за «Спартак», болеешь ты за московские клубы, не любишь ты «Зенит» – не надо это выносить в эфир. Когда «Зенит» пропустил третий гол, эмоции комментатора захлестывали так, словно это чемпионат мира. Такое впечатление, что «Динамо» стало чемпионом.

Так что присылайте нейтральных комментаторов. Или у нас есть свой на домашние матчи – Геннадий Орлов. Профессионал, который даст фору любому.

А пока то, что я слышу в эфире, эти симпатии к соперникам – очень неприятно, такого не должно быть», – заявил Стрепетов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (30)
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ziborock
1691475282
Судья неправильно показал красную, комментатор не так комментировал! Даешь Кукуяна и Орлова!!!
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evgevg13
1691478080
в принципе, это касаемо, когда некоторые комментаторы взахлёб болеют за зенит. это палка о двух концах. В одном он прав: комментатор должен быть нейтральным
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Zenit_Zenit
1691478587
Матч ТВ - помойка. Комментаторы - сплошь зенитофобы и не скрывают это. Слушаешь это стадо обезьян с микрофоном и блевать хочется. Губерниофилы.
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Январь 59
1691478900
Смотрел кубковую игру Краснодар-Спартак, комментаторы в наглую топили за Спартак. Потому что комментаторы из Москвы и они в принципе не могут болеть за Краснодар. В прошлом сезоне смотрел игру Зенит - Ростов, комментировал Генадий Орлов , более брезгливого отношения к Соперникам Зенита не слышал за всю жизнь. Ничего удивительного в этом нет. Комментаторов назначает телеканал, на телеканале работают столичные (или питерские). Ну не может Черданцев болеть за Краснодар, а Г Орлов за Факел.
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ivany4
1691481197
Когда Спартак, да и другие команды, говорили о некомпетентности и предвзятости комментаторов, они улыбались и вешали ярлыки - "жалобщики". Когда просили и запрещали отдельным комментаторам вести репортажи с матчей Спартака, они ухахатывались и требовали снять команду за дискриминацию "журналистов-комментаторов". А что вдруг случилось? Неужели комментаторы стали влиять на игру бездомных. Они что в наушниках играют и все слышат? И почему такой "замечательный" комментатор "сидит в запасе" и не комментирует РПЛ? А может вам проводить чемпионат Питера, со своими правилами, со своими судьями, со своими комментаторами, и со своими командами.?!))) Помниться вы уже пытались перейти в другой чемпионат.))) Есть такая поговорка - на всех не угодишь.
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nik55
1691481630
когда чердак на игре я просто отключаю звук и мне без него все понятно ----он такой не один которые топят за немытых
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paracetamol
1691481796
Комментарий просто жуткий, и не только у Шнякина!
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anatolich72
1691483347
Только не зениту об этом ныть, на них целый канал матч тв топит и не только.
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gennadiy
1691484747
а Орлов у вас будто не такой. его всегда тоже слушать противно.
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Дядя Серёжа
1691486065
В сентябре еду в Питер, попадаю на игру с Локо, болею за Спартак, меня пустят в город?
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