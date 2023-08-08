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    • Экс-игрок «Зенита» раскритиковал «Матч ТВ»: «Присылайте нейтральных комментаторов. Шнякин не любит «Зенит» и болеет за московские клубы»

    Экс-игрок «Зенита» раскритиковал «Матч ТВ»: «Присылайте нейтральных комментаторов. Шнякин не любит «Зенит» и болеет за московские клубы»

    Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов раскритиковал работу комментаторов «Матч ТВ» на играх клуба из Петербурга.

    «У меня вопрос к комментаторам «Матч ТВ»: если вы не любите «Зенит», зачем вы приезжаете на его домашние матчи? Вопрос в том числе и к руководству «Зенита»… Все матчи ведутся откровенно с большой симпатией к соперникам…

    Особенно Шнякин! Ну, болеешь ты за «Спартак», болеешь ты за московские клубы, не любишь ты «Зенит» – не надо это выносить в эфир. Когда «Зенит» пропустил третий гол, эмоции комментатора захлестывали так, словно это чемпионат мира. Такое впечатление, что «Динамо» стало чемпионом.

    Так что присылайте нейтральных комментаторов. Или у нас есть свой на домашние матчи – Геннадий Орлов. Профессионал, который даст фору любому.

    А пока то, что я слышу в эфире, эти симпатии к соперникам – очень неприятно, такого не должно быть», – заявил Стрепетов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.08.2023 08:27
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +10

      Reastar 8 августа, 22:56

      Адекватный болела Зенита. Всрали по делу, 2 ошибки защиты в первом тайме и куча не забитых моментов. На кого ещё пинять?! Только на себя. Стрёмно читать такое...про комментаторов про судей и тп... Интервью Толи Тимощука тоже не радует...Нужно подняв голову принимать не только победы но и поражения. У всех есть подъем и как закономерно и спад. Красно-белые начали огненно сезон, крайне рад за них. Всегда вообще когда идёт битва равных и сильных это круто. Всем добра не будьте злыми. PS понятно что вся Москва ненавидит нас, смысл доказывать обратное...у нас тут тоже самое. Но нужно быть объективно и критичным и к своей команде как бы её не любил.

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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > Reastar 9 августа, 01:45

      Критичным к своей команде надо быть, но подлизывать принципиальным соперникам тоже некрасиво. Они и сами за себя сумеют порадоваться, тем более что сейчас поводы для этого пока что есть.

      0
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      Рейтинг: +5733

      neim 8 августа, 13:34

      А Орлов, типа любит московские клубы и не болеет за Зенит ?

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      Рейтинг: +6046

      Дядя Серёжа 8 августа, 12:14

      В сентябре еду в Питер, попадаю на игру с Локо, болею за Спартак, меня пустят в город?

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      Рейтинг: +4059

      anatolich72 > Дядя Серёжа 8 августа, 12:51

      Теперь "нет".

      1
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      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 8 августа, 18:14

      А пачпорт у тебя есть?

      1
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      Рейтинг: +501

      gennadiy 8 августа, 11:52

      а Орлов у вас будто не такой. его всегда тоже слушать противно.

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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 8 августа, 11:31

      Да уж, орал он так, как будто он лично этот гол забил или всё своё имущество поставил на победу москвичей.

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      Рейтинг: +4512

      ziborock > Spirit_78 8 августа, 11:45

      Вся страна орала этому голу, вся отчизна радовалась!!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > ziborock 9 августа, 01:40

      Я уже объяснял многим из вас, ущербных, что всей стране вообще на футбол плевать. Пообщайся с народом (а не только с побратимами из своей красно-белой секты), убедишься в этом. Называть небольшую прослойку интересующихся Российской Премьер-лигой "всей страной" по меньшей мере странно.
      Правдивее будет сказать: все обиженки, которым Зенит на российском футбольном олимпе надоел, визжали после забитого победного гола Динамо. Мне, как болельщику Зенита, от этого ни холодно, ни жарко. Если у убогих нет других радостей, кроме как осечки Зенита - пусть радуются))

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      Рейтинг: +4059

      anatolich72 8 августа, 11:29

      Только не зениту об этом ныть, на них целый канал матч тв топит и не только.

      2
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 8 августа, 11:03

      Комментарий просто жуткий, и не только у Шнякина!

      1
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      Рейтинг: +8537

      nik55 8 августа, 11:00

      когда чердак на игре я просто отключаю звук и мне без него все понятно ----он такой не один которые топят за немытых

      6
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      Рейтинг: +11300

      ivany4 8 августа, 10:53

      Когда Спартак, да и другие команды, говорили о некомпетентности и предвзятости комментаторов, они улыбались и вешали ярлыки - "жалобщики".
      Когда просили и запрещали отдельным комментаторам вести репортажи с матчей Спартака, они ухахатывались и требовали снять команду за дискриминацию "журналистов-комментаторов".
      А что вдруг случилось? Неужели комментаторы стали влиять на игру бездомных. Они что в наушниках играют и все слышат? И почему такой "замечательный" комментатор "сидит в запасе" и не комментирует РПЛ? А может вам проводить чемпионат Питера, со своими правилами, со своими судьями, со своими комментаторами, и со своими командами.?!))) Помниться вы уже пытались перейти в другой чемпионат.)))
      Есть такая поговорка - на всех не угодишь.

      5
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol > ivany4 8 августа, 11:08

      Даешь Геннадия Сергеевича на матчи Зенита!

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      Рейтинг: +11300

      ivany4 > paracetamol 8 августа, 11:53

      Предлагаю расширить лозунг.
      Даешь каждому альтернативного комментатора!!!
      Или например как в навигаторе, кому девушка дорогу указывает, кому Жириновский(Царствие небесное ему).

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      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды > ivany4 8 августа, 12:21

      Гениальная идея.

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      Рейтинг: +1377

      rac531 8 августа, 10:49

      Уже и газпромовские шелкоперы не удовлетворяют)))))))))))))))
      Да здравствует маразматик и ...удак от рождения ОРЛОВ)

      5
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