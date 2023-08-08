Экс-игрок «Зенита» раскритиковал «Матч ТВ»: «Присылайте нейтральных комментаторов. Шнякин не любит «Зенит» и болеет за московские клубы»

Адекватный болела Зенита. Всрали по делу, 2 ошибки защиты в первом тайме и куча не забитых моментов. На кого ещё пинять?! Только на себя. Стрёмно читать такое...про комментаторов про судей и тп... Интервью Толи Тимощука тоже не радует...Нужно подняв голову принимать не только победы но и поражения. У всех есть подъем и как закономерно и спад. Красно-белые начали огненно сезон, крайне рад за них. Всегда вообще когда идёт битва равных и сильных это круто. Всем добра не будьте злыми. PS понятно что вся Москва ненавидит нас, смысл доказывать обратное...у нас тут тоже самое. Но нужно быть объективно и критичным и к своей команде как бы её не любил.
Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов раскритиковал работу комментаторов «Матч ТВ» на играх клуба из Петербурга.
«У меня вопрос к комментаторам «Матч ТВ»: если вы не любите «Зенит», зачем вы приезжаете на его домашние матчи? Вопрос в том числе и к руководству «Зенита»… Все матчи ведутся откровенно с большой симпатией к соперникам…
Особенно Шнякин! Ну, болеешь ты за «Спартак», болеешь ты за московские клубы, не любишь ты «Зенит» – не надо это выносить в эфир. Когда «Зенит» пропустил третий гол, эмоции комментатора захлестывали так, словно это чемпионат мира. Такое впечатление, что «Динамо» стало чемпионом.
Так что присылайте нейтральных комментаторов. Или у нас есть свой на домашние матчи – Геннадий Орлов. Профессионал, который даст фору любому.
А пока то, что я слышу в эфире, эти симпатии к соперникам – очень неприятно, такого не должно быть», – заявил Стрепетов.