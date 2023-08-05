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    • Уткин «прошелся» по депутату Майданову за исполнение гимна России на матче ЦСКА – «Локо»

    Уткин «прошелся» по депутату Майданову за исполнение гимна России на матче ЦСКА – «Локо»

    Видеоблогеру Василию Уткину не понравилось исполнение гимна России Денисом Майдановым перед матчем третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

    «А что за коленоголовый человек пел гимн на «Локомотиве»?

    Мне всегда казалось, что в этом есть смысл, если человек узнаваем. Или у него есть голос.

    Ни того, ни другого; это находка!» – написал Уткин.

    • 47-летний Майданов – депутат Госдумы с 2021 года.
    • В 2017 году певец получил звание заслуженного артиста России.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    05.08.2023 20:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7861

      mihail200606 6 августа, 08:59

      Да уж.. мало подходящая персона для гимна..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +425

      За Московский ЦСКА 6 августа, 07:56

      Да, укрорептилии на гимн РФ сползлись, шипят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      Непутриот 6 августа, 05:39

      депутан майданов говно как чел и как певец-путриот!

      0
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      Рейтинг: +425

      За Московский ЦСКА > Непутриот 6 августа, 07:53

      А ты о себе что можешь сказать? Ты офигенный? А ты говно полное


      0
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      Рейтинг: +114

      E5 6 августа, 03:57

      Это было довольно кринжово. Майданов , надеюсь больше не будет его исполнять

      0
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 6 августа, 00:24

      Я тоже согласен с Уткиным: слушать и видеть это было неприятно. К тому же только узнал, что майданов депутат ГД, а это вдвойне неприятно.

      3
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > DOCTOR PENALTY 6 августа, 02:04

      Ты чо ? Против гимна ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 5 августа, 22:21

      47-летний Майданов – депутат Госдумы с 2021 года.----
      Депутат песню поет ----куча недовольных.)))

      0
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      Рейтинг: +4955

      polt 5 августа, 22:07

      Согласен с Уткиным, хуже исполнения не слышал.

      3
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > polt 6 августа, 01:41

      Витек ! Жив еще парняга ! Рад тебя слышать.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 5 августа, 22:02

      Что же ты,- Вася, молчал, когда Киркоров пел(ещё хуже кстати) тот же гимн на товарняке с болгарами?

      0
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 5 августа, 21:17

      Депутат Госдумы - и это самое главное.

      2
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 5 августа, 21:06

      согласен но это было не на "Локомотиве", а на ВЭБ-Арене

      0
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