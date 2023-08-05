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  • Уткин «прошелся» по депутату Майданову за исполнение гимна России на матче ЦСКА – «Локо»

Уткин «прошелся» по депутату Майданову за исполнение гимна России на матче ЦСКА – «Локо»

5 августа 2023, 20:23
12

Видеоблогеру Василию Уткину не понравилось исполнение гимна России Денисом Майдановым перед матчем третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

«А что за коленоголовый человек пел гимн на «Локомотиве»?

Мне всегда казалось, что в этом есть смысл, если человек узнаваем. Или у него есть голос.

Ни того, ни другого; это находка!» – написал Уткин.

  • 47-летний Майданов – депутат Госдумы с 2021 года.
  • В 2017 году певец получил звание заслуженного артиста России.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Уткин Василий
Комментарии (12)
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Krics
1691256749
Пироги печет сапожник, вся дума такая,а ещё на автопром пересадки,ихмо.
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Garrincha58
1691258765
согласен но это было не на "Локомотиве", а на ВЭБ-Арене
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Zenit2312
1691259437
Депутат Госдумы - и это самое главное.
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eugen-han
1691262123
Что же ты,- Вася, молчал, когда Киркоров пел(ещё хуже кстати) тот же гимн на товарняке с болгарами?
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polt
1691262451
Согласен с Уткиным, хуже исполнения не слышал.
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DOCTOR PENALTY
1691270691
Я тоже согласен с Уткиным: слушать и видеть это было неприятно. К тому же только узнал, что майданов депутат ГД, а это вдвойне неприятно.
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E5
1691283421
Это было довольно кринжово. Майданов , надеюсь больше не будет его исполнять
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Непутриот
1691289570
депутан майданов говно как чел и как певец-путриот!
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За Московский ЦСКА
1691297796
Да, укрорептилии на гимн РФ сползлись, шипят.
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mihail200606
1691301555
Да уж.. мало подходящая персона для гимна..
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