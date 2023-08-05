Уткин «прошелся» по депутату Майданову за исполнение гимна России на матче ЦСКА – «Локо»

Видеоблогеру Василию Уткину не понравилось исполнение гимна России Денисом Майдановым перед матчем третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».
«А что за коленоголовый человек пел гимн на «Локомотиве»?
Мне всегда казалось, что в этом есть смысл, если человек узнаваем. Или у него есть голос.
Ни того, ни другого; это находка!» – написал Уткин.
- 47-летний Майданов – депутат Госдумы с 2021 года.
- В 2017 году певец получил звание заслуженного артиста России.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина