Уткин «прошелся» по депутату Майданову за исполнение гимна России на матче ЦСКА – «Локо»

Видеоблогеру Василию Уткину не понравилось исполнение гимна России Денисом Майдановым перед матчем третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

«А что за коленоголовый человек пел гимн на «Локомотиве»?

Мне всегда казалось, что в этом есть смысл, если человек узнаваем. Или у него есть голос.

Ни того, ни другого; это находка!» – написал Уткин.