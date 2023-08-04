Губерниев прокомментировал нашумевшую оговорку Загитовой

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об оговорке фигуристки Алины Загитовой, которую высмеивают в сети.
«Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой. Алина прекрасна. Ничто так не украшает ведущего как чушь прекрасная и легкая лажа. Мы на том стоим. Непокобелимо», – написал Губерниев.
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
- Сейчас девушка в соревнованиях не участвует.
- Загитова пробовала себя в качестве ведущей Первого канала.
3-й тур РПЛ стартовал: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева