Губерниев прокомментировал нашумевшую оговорку Загитовой

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об оговорке фигуристки Алины Загитовой, которую высмеивают в сети.

«Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой. Алина прекрасна. Ничто так не украшает ведущего как чушь прекрасная и легкая лажа. Мы на том стоим. Непокобелимо», – написал Губерниев.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.

Сейчас девушка в соревнованиях не участвует.

Загитова пробовала себя в качестве ведущей Первого канала.

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