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    Губерниев прокомментировал нашумевшую оговорку Загитовой

    Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об оговорке фигуристки Алины Загитовой, которую высмеивают в сети.

    «Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой. Алина прекрасна. Ничто так не украшает ведущего как чушь прекрасная и легкая лажа. Мы на том стоим. Непокобелимо», – написал Губерниев.

    • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
    • Сейчас девушка в соревнованиях не участвует.
    • Загитова пробовала себя в качестве ведущей Первого канала.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    04.08.2023 21:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1355

      Sky Spartak 5 августа, 02:44

      Ты Ло....или ...ох
      Как тебе удобно...
      Главное от спорта держись подальше...
      Ближе к Малахову или сам открой Дом 125..
      Но тебе тяму на это не хватит..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1568

      Спартач80 5 августа, 01:56

      Нет сомнения в одном-Губеру скоро ипальник вскроют,адеквальные болельщики.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4380

      mutabor0992 5 августа, 00:07

      Губер-дебил!

      2
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      Рейтинг: +231

      russkiisergei 4 августа, 22:41

      губерниев просто tvar*

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56581

      MaxRnD 4 августа, 22:31

      То, что именно ты стоишь на чуши, вот вообще никто не сомневается

      2
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