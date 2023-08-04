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Губерниев прокомментировал нашумевшую оговорку Загитовой

4 августа 2023, 21:50
4

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об оговорке фигуристки Алины Загитовой, которую высмеивают в сети.

«Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой. Алина прекрасна. Ничто так не украшает ведущего как чушь прекрасная и легкая лажа. Мы на том стоим. Непокобелимо», – написал Губерниев.

  • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
  • Сейчас девушка в соревнованиях не участвует.
  • Загитова пробовала себя в качестве ведущей Первого канала.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Оффтоп Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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MaxRnD
1691177466
То, что именно ты стоишь на чуши, вот вообще никто не сомневается
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russkiisergei
1691178104
губерниев просто tvar*
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mutabor0992
1691183233
Губер-дебил!
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Sky Spartak
1691192693
Ты Ло....или ...ох Как тебе удобно... Главное от спорта держись подальше... Ближе к Малахову или сам открой Дом 125.. Но тебе тяму на это не хватит..
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