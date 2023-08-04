Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На Украине возбудили уголовное дело против Гинера: ему грозит пожизненное заключение

На Украине возбудили уголовное дело против Гинера: ему грозит пожизненное заключение

4 августа 2023, 12:55
43

Против президента ЦСКА Евгения Гинера возбудили уголовное дело на Украине.

«На Украине возбудили уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Ему заочно предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны.

Гинера обвиняют в том, что он, как владелец российского АО «КБАЛ им. Кошкина» дал указание менеджменту компании обеспечить бесперебойную поставку патронов для российской армии.

Также его обвинили в том, что он в 2019 году построил в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключили к российским электросетям», – сообщает Baza.

Гинеру грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.

  • Гинер руководит ЦСКА с 2001 года.
  • Московский клуб выиграл Fonbet Кубок России в прошлом сезоне.

Еще по теме:
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого» 16
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает» 2
Раскрыт функционал Гинера в ЦСКА 1
Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1691145585
По мнению шароварных выродков взрывать опоры ЛЭП в Крым - это хорошо, а строить электростанции в Крыму - уголовно наказуемо.
Ответить
ilichkadr
1691145665
Женя так испугался, что кушать не может.............
Ответить
Красногорск_Фан
1691146958
Думаю Гинер не из пугливых.
Ответить
Давид59
1691147001
Теперь в отпуске картошку копать на своём огороде
Ответить
alefreddy
1691147498
испугался очень и наверное побежал покупать памперсы в аптеку
Ответить
BlackMurder
1691148752
***** уже просто не знают , что делать , вот и мелят чепуху, смешно просто
Ответить
Snek
1691164758
Его обвиняют в том, что он простроил электростанции, которые продают крымчанам электроэнергию? А это сильно. Там у хахлов совсем маразм крепчает?
Ответить
Spirit_78
1691184067
Очередной смешной анекдот из бандеровского рейха)))
Ответить
TANNER
1691229474
Украина это болезнь, ее надо победить, побороть, а лучше истребить или стереть с лица земли)
Ответить
Главные новости
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
1
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
6
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
3
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
Все новости
Все новости
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
3
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+