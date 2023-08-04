На Украине возбудили уголовное дело против Гинера: ему грозит пожизненное заключение

Против президента ЦСКА Евгения Гинера возбудили уголовное дело на Украине.

«На Украине возбудили уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Ему заочно предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны.

Гинера обвиняют в том, что он, как владелец российского АО «КБАЛ им. Кошкина» дал указание менеджменту компании обеспечить бесперебойную поставку патронов для российской армии.

Также его обвинили в том, что он в 2019 году построил в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключили к российским электросетям», – сообщает Baza.

Гинеру грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.