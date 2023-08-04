Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • На Украине возбудили уголовное дело против Гинера: ему грозит пожизненное заключение

    На Украине возбудили уголовное дело против Гинера: ему грозит пожизненное заключение

    Против президента ЦСКА Евгения Гинера возбудили уголовное дело на Украине.

    «На Украине возбудили уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Ему заочно предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны.

    Гинера обвиняют в том, что он, как владелец российского АО «КБАЛ им. Кошкина» дал указание менеджменту компании обеспечить бесперебойную поставку патронов для российской армии.

    Также его обвинили в том, что он в 2019 году построил в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключили к российским электросетям», – сообщает Baza.

    Гинеру грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.

    • Гинер руководит ЦСКА с 2001 года.
    • Московский клуб выиграл Fonbet Кубок России в прошлом сезоне.

    Новости по теме
    Гинер высказался о смерти Мандрыкина 4
    «Вы надоели уже!»: Гинер отказался комментировать уголовное дело против него на Украине 5
    Гинер рассказал, сколько ЦСКА сможет заработать благодаря возвращению пива на стадион 5
    Источник: телеграм-канал Baza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2023 12:55
    Рекомендуем
    Комментарии63
    ...
    • ...
      Рейтинг: +443

      TANNER 5 августа, 12:57

      Украина это болезнь, ее надо победить, побороть, а лучше истребить или стереть с лица земли)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > TANNER 5 августа, 23:16

      Чтобы истребить эту болезнь, просто пиZ.деть тут мало. надо и самому участвовать в истреблении.?
      Что ты TANNER сделал в истреблении? Ты ведь на фронте..Знаю -истребляешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 5 августа, 00:21

      Очередной смешной анекдот из бандеровского рейха)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4642

      Snek 4 августа, 18:59

      Его обвиняют в том, что он простроил электростанции, которые продают крымчанам электроэнергию? А это сильно. Там у хахлов совсем маразм крепчает?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      Айболид 4 августа, 18:18

      "имя" и "персона" , возьмитесь за руки и идите на ..й .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2819

      BlackMurder 4 августа, 14:32

      ***** уже просто не знают , что делать , вот и мелят чепуху, смешно просто

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6631

      Давид59 > BlackMurder 4 августа, 15:06

      Кто чепуху мелит? Если те, кто возбудил дело, то не согласен. Может Гинер никогда им в сети не попадётся, но то, что теперь его жизнь сильно "усложнилась" это факт. Если желаете, могу про "трудности" поподробнее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 4 августа, 14:11

      испугался очень и наверное побежал покупать памперсы в аптеку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6631

      Давид59 4 августа, 14:03

      Теперь в отпуске картошку копать на своём огороде

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > Давид59 4 августа, 14:04

      А что раньше копал картошку в чужом, то бишь в соседнем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6631

      Давид59 > ilichkadr 4 августа, 14:06

      Раньше были острова и яхты

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > Давид59 4 августа, 14:11

      Да, уж жаль, но труд облагораживает человека.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан 4 августа, 14:02

      Думаю Гинер не из пугливых.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19315

      ilichkadr 4 августа, 13:41

      Женя так испугался, что кушать не может.............

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Таврида 4 августа, 13:39

      По мнению шароварных выродков взрывать опоры ЛЭП в Крым - это хорошо, а строить электростанции в Крыму - уголовно наказуемо.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25239

      bset > Таврида 4 августа, 13:52

      По мнению некоторых нападать на Москву - терроризм, а нападать на Киев - это хорошо

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > bset 4 августа, 14:00

      На тебя в Киеве напали?

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Таврида > bset 4 августа, 14:11

      По мнению некоторых убивать детей в Донецке это плохо, а по мнению чубатых свиней и подхрюкивающих им российских подсвинков - это хорошо.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > ilichkadr 4 августа, 14:23

      А на тебя где напали и кто ???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Таврида 4 августа, 14:24

      А кто здесь писал, что убивать детей в Донецке это хорошо !!! ??? Вот вся ваша сущность - переврать слова и ими аргументировать !!! (((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Таврида > Persona_non_Grata 4 августа, 14:43

      А где я писал что нападать на Киев хорошо? Вот вся ваша сучность - все переврать и всех обвинить. Тухлая антироссийская либерда в своем репертуаре...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Таврида 4 августа, 16:17

      "По мнению некоторых убивать детей в Донецке это плохо, а по мнению чубатых свиней и подхрюкивающих им российских подсвинков - это хорошо." - вот конкретная твоя фраза и при чем здесь Киев ??? Не надо наводить тень на плетень и уходить в сторону !!! И "антироссийская либерда" - это ты о ком ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Таврида > Persona_non_Grata 4 августа, 16:35

      Ты слепой? Это bset было отвечено, он про Киев написал. Ты чего, когда в чужую беседу влез, ему свои предъявы про перевирание слов не кинул?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Таврида 4 августа, 16:46

      Он не слепой , он 5-я колона .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Таврида 4 августа, 16:55

      Здесь нет "чужих бесед", здесь каждый высказывает свое мнение ! А ему предъявы не кинул, потому что понял смысл сказанного. На последний вопрос так и не ответил !(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Айболид 4 августа, 16:57

      Я никакая не колонна, Я - ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ РОССИИ !!! Т.к искренне хочу своей Родине и её гражданам процветания, благополучия, мирового признания и уважения !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Persona_non_Grata 4 августа, 17:07

      Для таких "патриотов" в 1946 году , на территории СССР устраивали показательный суд с последующим повешеньем .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Айболид 4 августа, 17:22

      Хочешь в 1946 ??? А может в 1937 ? - так мы туда и движемся ((( А позволь поинтересоваться - не ты ли мне приговор будешь выносить ? )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Persona_non_Grata 4 августа, 17:28

      Айболид доносы пишет.Как в 37-м. Такое вот сучье племя.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Имя на этом сайте 4 августа, 17:29

      Очень хочется надеяться, что еще не упал так низко (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Persona_non_Grata 4 августа, 17:35

      А вот лично я тебе свой приговор уже вынес.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Persona_non_Grata 4 августа, 17:38

      " искренне хочу своей Родине и её гражданам процветания, благополучия, мирового признания и уважения"___Ага, как было при Ельцине))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Таврида > Persona_non_Grata 4 августа, 17:38

      А, ты просто тупой, там типа понимаешь (что ты, кстати, там мог понять с таким умственным развитием?), здесь не понимаешь, но лезешь с ******** рылом в калашный ряд и предъявы кидаешь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Persona_non_Grata 4 августа, 17:38

      А ты считаешь тебя пора судить ?
      Я не юрист и к судебной системе отношения не имею .
      Я разве высказывал желание оказаться в каком-то далёком(или неочень) прошлом ? В 46-м для примера (и не только) проходили судебные процессы над "патриотами" , мечтавшими построить "новую Россию" , при посредстве 3-го райха .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Имя на этом сайте 4 августа, 17:40

      Чё не в мешке ещё , органика ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Persona_non_Grata 4 августа, 17:41

      Зачем тебе эта надежда ? Он же не твой друг или родич.
      Чужой для тебя типок есть доносчик и ЧМО. Что мало таких в России ? Не понимаю, что ты так переживаешь ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Таврида 4 августа, 17:41

      Когда нечего ответить, обычно такое быдло, как ты и использует именно такую тактику - оскорбление оппонента (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Айболид 4 августа, 17:42

      Ну так это же ты меня "перенес" в 46 и даже написал что там с ТАКИМИ делали ,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Азбука 4 августа, 17:43

      Не надо домысливать, чего я там хочу ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Азбука 4 августа, 17:44

      Меня твой приговор не интересует - ну АБСОЛЮТНО, впрочем тебе он тоже есть ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Таврида > Persona_non_Grata 4 августа, 17:45

      Ты свое рыло сунул куда не просили, из-за своей тупости и упоротости ничего не понял и что-то тут мне предъявлять начал, и еще что-то про быдло хрюкаешь?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Persona_non_Grata 4 августа, 17:47

      А меня мой приговор тебе вот очень заинтересовал))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Persona_non_Grata 4 августа, 17:49

      Так открой личико и уточни чего хочешь. Я тут скопировал лишь твою фразу и приписал её к подходящему историческому периоду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Азбука 4 августа, 17:53

      По моему я ясно написал, расшифровать долго, да и смысла не вижу ( поверь не от того что сказать нечего ) Ну уж точно хотелось бы не того, что происходит сейчас ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Persona_non_Grata 4 августа, 17:53

      Ты по своему обыкновению цепляешься к словам . ))) Ещё раз (для одарённых) - 46-й год приведён для примера , тогда состоялись многочисленные процессы над изменниками .
      А в прошлое я бы вернулся , правда не такое далёкое .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > ilichkadr 4 августа, 17:57

      Он сильно переживает , не сгорят ли труды с.бандеы в местной библиотэке , в случае попадания туда российской ракеты .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Айболид 4 августа, 17:57

      Очень интересно в какой год ты хотел бы вернуться ? И по какому принципу ты меня записал в "изменники" ??? Меня туда даже жена не может записать из-за отсутствия причины )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Persona_non_Grata 4 августа, 17:58

      Сейчас происходит тоже что и всегда происходило. С ОВ конечно не сравнить, а стрельба на улицах в 90-е, потом Чечня, потом Сирия. Так что сейчас вполне тихая жизнь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Persona_non_Grata 4 августа, 18:03

      По какому , по какому - по такому . Проанализировал твои пасквили в комментариях (прикинь как банально ).
      Подробностей не будет .
      Почему ? По кочану .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Азбука 4 августа, 18:04

      Ты это серьезно ??? И это нормальная жизнь ??? И именно так ты и хочешь жить дальше ??? Или оттого, что не знаешь, что можно жить по другому, тебя устраивает ЭТО ???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Айболид 4 августа, 18:05

      Убедил, окончательно и бесповоротно !!! ))) Последний вопрос - год то какой выбрал ???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Айболид 4 августа, 18:11

      По кочану----
      Нееее...Это не ответ. Ты доносчик и ЧМО давай обоснуй. А то ведь выглядит что нет у тебя ни обоснований, ни доводов.
      Нет у тебя ничего.ПУСТЫШКА ты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Persona_non_Grata 4 августа, 18:15

      И именно так ты и хочешь жить дальше ??------
      Не тому человеку ты задаешь этот вопрос. Этот --так и будет жить. Зачем вообще спорить с такими ? Это бессмысленное занятие.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Имя на этом сайте 4 августа, 18:16

      Закопайся , удобрение ))) После тебя на сайте дезинфекцию проводить надо и усиленное проветривание .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Persona_non_Grata 4 августа, 18:37

      А что меня не должно устраивать? Рая не Земле не было, нет и не будет. Что значит "жить по другому"? Это моя жизнь с моими неудачами и успехами, а другой жизни не бывает. Мечтать о том, чтоб мои родители были бы олигархами или я родился Месси, глупо и непродуктивно. А всё чего я добился, как живу на данный момент, меня устраивает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Азбука 4 августа, 21:21

      Ну, видимо у тебя не большие запросы и кроме "себя", тебя другие проблемы, в том числе и проблемы страны не интересуют (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Persona_non_Grata 4 августа, 22:37

      Если запросы выше возможностей, то это прямой путь в никуда. Здесь, что для страны, что для человека, гибельная философия. Нужно не о запросах мечтать, а работать над расширением своих возможностей и для себя,и для страны.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Азбука 4 августа, 23:04

      Очень много абстрактных слов...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27151

      slavutiq70 > bset 5 августа, 00:19

      А ты вспомни как всё начиналось 10 лет назад ...людей сожгли заживо в доме профсоюзов ... а потом уже пиши где терроризм . а где расплата за зверства ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > slavutiq70 5 августа, 12:36

      Ну так иди на фронт.Дай выход своему возмущению.Чо ж ты здесь словами кидаешься.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Persona_non_Grata 5 августа, 16:35

      Да, тебе это не понять. Жди, когда твои запросы начнут удовлетворять )).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > slavutiq70 5 августа, 21:55

      А скажи какая пропорция "ответки" должна быть - 10 за 1 или 20 за 1 ??? И скажи все ли виновные получили сполна и все ли пострадавшие по заслугам ... ??? Вендетта уже давно признана не "эффективной" (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Азбука 5 августа, 21:58

      Человек без мечты - что птица без крыльев ... Кстати, есть страны где некоторые мои представления о НОРМАЛЬНОЙ жизни воплощены в жизнь. И только не надо говорить мне - "езжай и живи там", я с таким же успехом могу предложить тебе переехать а северную Корею, я хочу что бы мои мечты осуществились ИМЕННО в МОЕЙ стране !!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 