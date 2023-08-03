Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» заявили, что клуб будет бороться с «Зенитом» за чемпионство: есть две причины

В «Спартаке» заявили, что клуб будет бороться с «Зенитом» за чемпионство: есть две причины

3 августа 2023, 16:50
7

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

– В этом сезоне бороться с «Зенитом» не получится?

– Как раз наоборот. Во-первых, в «Спартаке» последние годы редкий тренер работал два сезона подряд. В этом плане у Абаскаля уже есть преимущество.

Во-вторых, у нас в составе лишь точечные изменения. Лидеры все остались, в отличие от «Зенита». Для «Спартака» это уже стабилизация. Поэтому как раз сезон-23/24 заметно отличается от прошлых. У нас есть возможность побороться с «Зенитом».

  • «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
  • Это единственная команда, достигнувшая такого результата.

Еще по теме:
«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак» 8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится» 6
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком» 6
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
НИКиколай
1691072184
Вот так каждый год...не успеет Спартак выграть у аутсайдеров пару матчей,и его уже все преподносят главным кандидатом на чемпионство!и в прошом году как все кричали 2 место Спартака,в итоге еле в четвертку попали,если бы чемпионат продолжался пару туров и в пятерку не попали бы...Спартак это как Иванушка дурачок на русской печи,все о несбыточном мечтает...С таким составом надо брать чемпионство каждый год! а как только о чемпионстве начинают кричать и Спам сразу перестает играть.и живет в грёзах...Надо работать,работать ..и забывая о себе,и премозвогая все свои силы,все отдавать борьбе!а Спартак уже чемпион в своих хотелках...хорошо если в тройку войдет в этом году...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1691073076
Очень хотелось бы этого, но с Абаскалем вряд ли получится.
Ответить
NewLife
1691074702
По-моему, бороться придется с Краснодаром, а не с нечистью.
Ответить
Taps
1691076526
п.и.д.о.р.к.о.в побольше наймите ...
Ответить
odessakmv
1691079149
Вот только игра не впечатлила, пока. В атаке очень даже неплохо. но как подустанут с трудом отбиваются, да и Абаскаль с заменами подтупливает
Ответить
Spirit_78
1691083578
А что, у кого-то из кб-секты ещё сомнения остались в том, что они чемпионами станут? Они же после 2 тура уже золотые медали на себя примерять начали))
Ответить
Вомбат
1691087676
Я тоже считаю, что Спартак нынче вполне может побороться за золото. Да, состав Спартака дешевле, чем у Зенита, но уже не в разы. Разница 40% оставляет шансы. Да и Вендел скорее всего в этом сезоне сдуется, раз он уже мыслями во Фламенго. Но главное - Абаскаль, как тренер, это просто качественно другой уровень по сравнению с Семаком. Думаю, что это будет интересный сезон.
Ответить
Главные новости
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
1
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
6
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
3
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
2
Все новости
Все новости
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
3
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
17
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+