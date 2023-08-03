В «Спартаке» заявили, что клуб будет бороться с «Зенитом» за чемпионство: есть две причины

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

– В этом сезоне бороться с «Зенитом» не получится?

– Как раз наоборот. Во-первых, в «Спартаке» последние годы редкий тренер работал два сезона подряд. В этом плане у Абаскаля уже есть преимущество.

Во-вторых, у нас в составе лишь точечные изменения. Лидеры все остались, в отличие от «Зенита». Для «Спартака» это уже стабилизация. Поэтому как раз сезон-23/24 заметно отличается от прошлых. У нас есть возможность побороться с «Зенитом».