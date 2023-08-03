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    • В «Спартаке» заявили, что клуб будет бороться с «Зенитом» за чемпионство: есть две причины

    В «Спартаке» заявили, что клуб будет бороться с «Зенитом» за чемпионство: есть две причины

    Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

    – В этом сезоне бороться с «Зенитом» не получится?

    – Как раз наоборот. Во-первых, в «Спартаке» последние годы редкий тренер работал два сезона подряд. В этом плане у Абаскаля уже есть преимущество.

    Во-вторых, у нас в составе лишь точечные изменения. Лидеры все остались, в отличие от «Зенита». Для «Спартака» это уже стабилизация. Поэтому как раз сезон-23/24 заметно отличается от прошлых. У нас есть возможность побороться с «Зенитом».

    • «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
    • Это единственная команда, достигнувшая такого результата.

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    Источник: Sport24

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    03.08.2023 16:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 3 августа, 21:34

      Я тоже считаю, что Спартак нынче вполне может побороться за золото. Да, состав Спартака дешевле, чем у Зенита, но уже не в разы. Разница 40% оставляет шансы. Да и Вендел скорее всего в этом сезоне сдуется, раз он уже мыслями во Фламенго. Но главное - Абаскаль, как тренер, это просто качественно другой уровень по сравнению с Семаком. Думаю, что это будет интересный сезон.

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      Рейтинг: +218

      Клубничный 3 августа, 21:16

      Срам спартаку!

      0
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 3 августа, 20:48

      И так из года в год на протяжении двух десятилетий. Пара тройка побед в начале чемпионата и вешают медали. А потом начинаются суровые будни, где все дрючат срамтак. Хряки начинают за здравие, а заканчивают за упокой. Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 3 августа, 20:26

      А что, у кого-то из кб-секты ещё сомнения остались в том, что они чемпионами станут? Они же после 2 тура уже золотые медали на себя примерять начали))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 3 августа, 19:12

      Вот только игра не впечатлила, пока. В атаке очень даже неплохо. но как подустанут с трудом отбиваются, да и Абаскаль с заменами подтупливает

      0
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      Рейтинг: +1514

      Taps 3 августа, 18:28

      п.и.д.о.р.к.о.в побольше наймите ...

      4
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 17:59

      По крайней мере , нравится логическое мышление и обоснование своих притязаний.
      В прошлом чемпионате стали третьими, состав усилили , так почему не задуматься о более высоком месте ?

      3
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 3 августа, 17:58

      По-моему, бороться придется с Краснодаром, а не с нечистью.

      0
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 3 августа, 17:31

      Очень хотелось бы этого, но с Абаскалем вряд ли получится.

      1
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      Рейтинг: +301

      НИКиколай 3 августа, 17:16

      Вот так каждый год...не успеет Спартак выграть у аутсайдеров пару матчей,и его уже все преподносят главным кандидатом на чемпионство!и в прошом году как все кричали 2 место Спартака,в итоге еле в четвертку попали,если бы чемпионат продолжался пару туров и в пятерку не попали бы...Спартак это как Иванушка дурачок на русской печи,все о несбыточном мечтает...С таким составом надо брать чемпионство каждый год! а как только о чемпионстве начинают кричать и Спам сразу перестает играть.и живет в грёзах...Надо работать,работать ..и забывая о себе,и премозвогая все свои силы,все отдавать борьбе!а Спартак уже чемпион в своих хотелках...хорошо если в тройку войдет в этом году...

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