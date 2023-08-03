В «Спартаке» заявили, что клуб будет бороться с «Зенитом» за чемпионство: есть две причины

Я тоже считаю, что Спартак нынче вполне может побороться за золото. Да, состав Спартака дешевле, чем у Зенита, но уже не в разы. Разница 40% оставляет шансы. Да и Вендел скорее всего в этом сезоне сдуется, раз он уже мыслями во Фламенго. Но главное - Абаскаль, как тренер, это просто качественно другой уровень по сравнению с Семаком. Думаю, что это будет интересный сезон.
Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.
– В этом сезоне бороться с «Зенитом» не получится?
– Как раз наоборот. Во-первых, в «Спартаке» последние годы редкий тренер работал два сезона подряд. В этом плане у Абаскаля уже есть преимущество.
Во-вторых, у нас в составе лишь точечные изменения. Лидеры все остались, в отличие от «Зенита». Для «Спартака» это уже стабилизация. Поэтому как раз сезон-23/24 заметно отличается от прошлых. У нас есть возможность побороться с «Зенитом».
- «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
- Это единственная команда, достигнувшая такого результата.