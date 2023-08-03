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  • Биатлонистка Шевченко: «Была подписана на лыжницу Степанову, потом перестала»

Биатлонистка Шевченко: «Была подписана на лыжницу Степанову, потом перестала»

3 августа 2023, 11:43

Биатлонистка и бывшая лыжница Наталия Шевченко сообщила, что отписалась от олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой.

– Степанова – однозначный лидер группы Егора Сорина?

– Сейчас там появилась Елизавета Пантрина, которая сильно добавила в этом сезоне. Она очень круто смотрелась на чемпионате России. Думаю, что сейчас у них нет такого конкретного лидера в команде: все сильные.

– Вы со Степановой пересекались на юниорских соревнованиях?

– Нет, мы с ней впервые увиделись в Красногорске, по-моему, в конце 2019 года. Мы отбежали соревнования и сразу поехали на сбор, чтобы готовиться к первенству мира.

– Какое первое впечатление она произвела?

– Когда она пришла к нам в вакс-кабину, мы вообще не поняли, что за девчонка? Она была ниже ростом, такая маленькая и худенькая. Но потом, когда увидели ее на дистанции, поняли, какой потенциал у нее.

– А по характеру?

– Все люди меняются с возрастом. Мы с ней можем хорошо пообщаться, если увидимся, просто совместных интересов стало меньше.

– Ты не читаешь ее колонки?

– Была подписана на нее в телеграме, но потом перестала. Я ни в коем случае не хочу сказать, что не поддерживаю или осуждаю, чем она занимается, просто приняла для себя нейтральную ситуацию.

Источник: «Матч ТВ»
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