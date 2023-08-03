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    • Биатлонистка Шевченко: «Была подписана на лыжницу Степанову, потом перестала»

    Биатлонистка Шевченко: «Была подписана на лыжницу Степанову, потом перестала»

    Биатлонистка и бывшая лыжница Наталия Шевченко сообщила, что отписалась от олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой.

    – Степанова – однозначный лидер группы Егора Сорина?

    – Сейчас там появилась Елизавета Пантрина, которая сильно добавила в этом сезоне. Она очень круто смотрелась на чемпионате России. Думаю, что сейчас у них нет такого конкретного лидера в команде: все сильные.

    – Вы со Степановой пересекались на юниорских соревнованиях?

    – Нет, мы с ней впервые увиделись в Красногорске, по-моему, в конце 2019 года. Мы отбежали соревнования и сразу поехали на сбор, чтобы готовиться к первенству мира.

    – Какое первое впечатление она произвела?

    – Когда она пришла к нам в вакс-кабину, мы вообще не поняли, что за девчонка? Она была ниже ростом, такая маленькая и худенькая. Но потом, когда увидели ее на дистанции, поняли, какой потенциал у нее.

    – А по характеру?

    – Все люди меняются с возрастом. Мы с ней можем хорошо пообщаться, если увидимся, просто совместных интересов стало меньше.

    – Ты не читаешь ее колонки?

    – Была подписана на нее в телеграме, но потом перестала. Я ни в коем случае не хочу сказать, что не поддерживаю или осуждаю, чем она занимается, просто приняла для себя нейтральную ситуацию.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2023 11:43
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