ЦСКА и «Локомотив» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 августа в 20:00 по московскому времени.

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Пять последних очных матчей: две победы ЦСКА, одна ничья, два раза выиграл «Локо».

Этот матч – встреча двух топ-клубов страны с самыми слабыми оборонами. ЦСКА страдает из-за травм. «Локо» – из-за локальных косяков всех представителей защиты. «Локомотив» действительно позволяет себе терять нить игры на долгое время – это показала большая часть первого тайма встречи против «Факела». Но в нужный момент команда Галактионова умеет собираться и вырывает матч на характере – это ее ключевая особенность.

ЦСКА силен в атаке – это уже его козырь. Но против куражного «Локо» в этом сезоне мало у кого найдутся приемы. Итог – «Локо» вряд ли проиграет ЦСКА в московском дерби.

Коэффициенты:

Победа ЦСКА – 2.44

Ничья – 3.60

Победа «Локомотива» – 2.85

Прогноз на матч: «Локо» не проиграет

Где смотреть матч ЦСКА – Локомотив