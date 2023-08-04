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    • Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Локомотив» бесплатно: 3 тур РПЛ, 5 августа 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Локомотив» бесплатно: 3 тур РПЛ, 5 августа 2023

    ЦСКА и «Локомотив» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 августа в 20:00 по московскому времени.

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    Пять последних очных матчей: две победы ЦСКА, одна ничья, два раза выиграл «Локо».

    Этот матч – встреча двух топ-клубов страны с самыми слабыми оборонами. ЦСКА страдает из-за травм. «Локо» – из-за локальных косяков всех представителей защиты. «Локомотив» действительно позволяет себе терять нить игры на долгое время – это показала большая часть первого тайма встречи против «Факела». Но в нужный момент команда Галактионова умеет собираться и вырывает матч на характере – это ее ключевая особенность.

    ЦСКА силен в атаке – это уже его козырь. Но против куражного «Локо» в этом сезоне мало у кого найдутся приемы. Итог – «Локо» вряд ли проиграет ЦСКА в московском дерби.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 2.44
    • Ничья – 3.60
    • Победа «Локомотива» – 2.85

    Прогноз на матч: «Локо» не проиграет

    Где смотреть матч ЦСКА – Локомотив

    Источник: «Бомбардир»

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    04.08.2023 19:00
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