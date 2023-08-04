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    • Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив» бесплатно: 3 тур РПЛ, 5 августа 2023

    Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив» бесплатно: 3 тур РПЛ, 5 августа 2023

    ЦСКА и «Локомотив» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 августа в 20:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: две победы ЦСКА, одна ничья, два раза выиграл «Локо».

    ЦСКА – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,10. На ничью дают 3,80. На выигрыш «Локомотива» можно поставить за 3,50.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    ЦСКА или «Локо»? Чалов или Дзюба? Делайте ставки на матч со специальным бонусом в 17000 рублей!

    Прогноз на матч ЦСКА – Локомотив

    Источник: «Бомбардир»

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    04.08.2023 19:00
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