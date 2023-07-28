Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • РФС ведет переговоры с участниками ЧМ-2022 о товарищеских матчах с Россией

    РФС ведет переговоры с участниками ЧМ-2022 о товарищеских матчах с Россией

    Генсек РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах со странами Африки по поводу товарищеских матчей сборной России.

    «Мы пока говорим о широком формате сотрудничества и обмена опытом в различных сферах. Конкретных подписаний о проведении товарищеских матчей на саммите мы не планируем, но договоренности, достигнутые тут, могут стать для этого предпосылкой.

    Мы ведем диалог с африканскими странами насчет таких матчей, среди них есть и участники последнего чемпионата мира», – сказал Митрофанов.

    • Россияне отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

    Новости по теме
    «По-другому наш футбол зарабатывать не умеет»: Роднина – о продаже водки на стадионах 3
    Тарасова – о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить – они сами сопьются» 2
    Жена Карпина показала фигуру в бикини 9
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18731

      paracetamol 25 минут назад

      Страшновато, побить могут!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 