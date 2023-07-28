РФС ведет переговоры с участниками ЧМ-2022 о товарищеских матчах с Россией

Генсек РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах со странами Африки по поводу товарищеских матчей сборной России.
«Мы пока говорим о широком формате сотрудничества и обмена опытом в различных сферах. Конкретных подписаний о проведении товарищеских матчей на саммите мы не планируем, но договоренности, достигнутые тут, могут стать для этого предпосылкой.
Мы ведем диалог с африканскими странами насчет таких матчей, среди них есть и участники последнего чемпионата мира», – сказал Митрофанов.
- Россияне отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
Источник: «Р-Спорт»