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    • Тренер «Краснодара» Ивич ответил, победил ли «Спартак» благодаря удалению Сперцяна

    Тренер «Краснодара» Ивич ответил, победил ли «Спартак» благодаря удалению Сперцяна

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич порассуждал о поражении своей команды от «Спартака».

    • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
    • Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
    • Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером.

    – Удаление Сперцяна испортило игру или были другие недостатки, которые не позволили реализовать ваши идеи? Красная карточка в таком матче – слишком важный фактор?

    – Если честно, то до красной карточки «Спартак» был лучше, больше владел мячом. После того, как остались в меньшинстве, было тяжело бороться с качественной командой. Старались совершить камбэк, но не получилось.

    – Вы одинаково реагировали на один и тот же прием «Спартака», когда футболист после паса с фланга вбегал в полуфланг. Так был забит первый гол. Знали, что соперник так разыгрывает мяч?

    – Работали над этим недавно, объяснили игрокам это движение, но все равно пропустили гол. Знали, как играет «Спартак», сюрпризом это не стало. Наша команда не очень хорошо защищалась.

    Во втором тайме «Спартак» был лучше, больше ударов, были подачи. Вратарь спасал, в некоторых моментах нам повезло.

    Но мы можем быть довольны последними 10-15 минутами, боролись, сумели забить мяч, на последней минуте могли сравнять счет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.07.2023 23:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1220

      Серёга Краснодарский 51 минуту назад

      32 тысячи в духоту пришли на первую игру смотреть а тренер ставит в основу трех игроков основы. …

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