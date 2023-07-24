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«Барселона» не будет бороться за Мбаппе по двум причинам

24 июля 2023, 21:21
3

«Барселона» не входит в число претендентов на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее о возможном переходе 24-летнего футболиста в каталонский клуб сообщал L’Equipe.

По информации Mundo Deportivo, «Барса» не будет бороться за француза из-за его дороговизны и потенциально плохого влияния на команду.

  • Парижане не взяли игрока в турне по Японии.
  • Клуб уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.
  • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить рекордные 300 миллионов евро за нападающего.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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моэм
1690230578
Не из за дороговизны Мбаппе , а скорее по причине отсутствия денег на большие покупки .
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Lilipyt
1690233429
ОЙ что там Барса заливает! Мбаппе как Месси выделывается и диктует кого стоит брать а кого надо убирать. Только у Месси было уже несколько ЗМ за плечами, а мальчишка возомнил о себе слишком высоко
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