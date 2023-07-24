«Барселона» не будет бороться за Мбаппе по двум причинам

«Барселона» не входит в число претендентов на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее о возможном переходе 24-летнего футболиста в каталонский клуб сообщал L’Equipe.

По информации Mundo Deportivo, «Барса» не будет бороться за француза из-за его дороговизны и потенциально плохого влияния на команду.