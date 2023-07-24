Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Барселона» не будет бороться за Мбаппе по двум причинам

    «Барселона» не входит в число претендентов на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Ранее о возможном переходе 24-летнего футболиста в каталонский клуб сообщал L’Equipe.

    По информации Mundo Deportivo, «Барса» не будет бороться за француза из-за его дороговизны и потенциально плохого влияния на команду.

    • Парижане не взяли игрока в турне по Японии.
    • Клуб уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.
    • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить рекордные 300 миллионов евро за нападающего.

    Новости по теме
    Фабрицио Романо дал инсайд по зарплате Мбаппе в Саудовской Аравии
    «ПСЖ» продаст Мбаппе «Аль-Хилялю» за 300 миллионов только при одном условии 1
    «Барселона» хочет подписать Мбаппе: переговоры с «ПСЖ» – сегодня 6
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 