«Крылья Советов» и «Динамо» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» 29 июля в 15:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей: две победы «Крыльев Советов», одна ничья, два раза выиграло «Динамо».

Букмекеры не видят здесь фаворита. Коэффициент на победы команд одинаковый – 2,60. На ничью можно поставить за 3,70.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

Знаете победителя? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч