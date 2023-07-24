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    • Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо» бесплатно: 2 тур РПЛ, 29 июля 2023

    Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо» бесплатно: 2 тур РПЛ, 29 июля 2023

    «Крылья Советов» и «Динамо» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» 29 июля в 15:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: две победы «Крыльев», одна ничья, два раза выиграло «Динамо».

    Букмекеры не видят здесь фаворита. Коэффициент на победы команд одинаковый – 2,60. На ничью можно поставить за 3,70.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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