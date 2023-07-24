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    • «Бавария» установила лимит для предложения по трансферу Кейна

    «Бавария» установила лимит для предложения по трансферу Кейна

    «Бавария» не оставляет попыток купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Мюнхенский клуб готов улучшить предложение по трансферу 29-летнего футболиста.

    Ожидается, что в течение недели «Бавария» предложит за англичанина сумму, близкую к 100 миллионам евро. Это лимит, установленный немецкой стороной.

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» истекает через год.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2813

      BlackMurder 3 часа назад

      Еще раз повторюсь не нужен он за эти деньги

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