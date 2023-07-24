«Бавария» установила лимит для предложения по трансферу Кейна

«Бавария» не оставляет попыток купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Мюнхенский клуб готов улучшить предложение по трансферу 29-летнего футболиста.
Ожидается, что в течение недели «Бавария» предложит за англичанина сумму, близкую к 100 миллионам евро. Это лимит, установленный немецкой стороной.
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» истекает через год.
Источник: Bayern & Germany