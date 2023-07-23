Зарема прокомментировала проигрыш «Спартака» «Зениту» в гонке за Эраковича

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала клуб за участие в гонке за защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Он выбрал «Зенит».

Сначала игрок дал согласие на трансфер в «Спартак», но потом его перехватил «Зенит».

Эракович будет играть под 25-м номером.

Контракт на 4 года.

«Было очевидно, что такое произойдeт. Не понимаю, зачем надо было вообще соваться в команды, у которых на груди написано «Газпром», и терять время на переговорах», – сказала Салихова.