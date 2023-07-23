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    • Зарема прокомментировала проигрыш «Спартака» «Зениту» в гонке за Эраковича

    Зарема прокомментировала проигрыш «Спартака» «Зениту» в гонке за Эраковича

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала клуб за участие в гонке за защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Он выбрал «Зенит».

    • Сначала игрок дал согласие на трансфер в «Спартак», но потом его перехватил «Зенит».
    • Эракович будет играть под 25-м номером.
    • Контракт на 4 года.

    «Было очевидно, что такое произойдeт. Не понимаю, зачем надо было вообще соваться в команды, у которых на груди написано «Газпром», и терять время на переговорах», – сказала Салихова.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +383

      Айболид 2 часа назад

      Жаль сербы не оценят .

      0
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      Рейтинг: +3309

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Давно не слышно было эскортницы. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6233

      AtticusFinch 2 часа назад

      Да он им и не нужен - просто купили, чтобы Спартаку насрать)

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      Рейтинг: +34022

      oyabun 2 часа назад

      Можно подумать у Спартака огромный выбор классных кандидатов на выбор. Что нашли, то и пытались купить.

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      Рейтинг: +5238

      neveldomha 3 часа назад

      Тролянул команду на груди которой написано Лукойл.

      1
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