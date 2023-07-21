В «Динамо» назвали недостаточными предложения по Захаряну

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал интерес к полузащитнику Арсену Захаряну со стороны «Фейеноорда».

«Раз Арсен играет сегодня в составе «Динамо», значит предложения, которые нам поступали, недостаточные, чтобы он куда-то ушел», – сказал Гафин.