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    В «Динамо» назвали недостаточными предложения по Захаряну

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал интерес к полузащитнику Арсену Захаряну со стороны «Фейеноорда».

    «Раз Арсен играет сегодня в составе «Динамо», значит предложения, которые нам поступали, недостаточные, чтобы он куда-то ушел», – сказал Гафин.

    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне футболист забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • «Фейеноорд» не готов платить «Динамо» требуемые за Захаряна деньги.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21031

      Cleaner 1 час назад

      Захаряна - игрок уровня Пердива. Какие там ПЯТНАДЦАТЬ, за миллион его отдавать нужно, пока хоть что то предлагают. Потому как через год за этого хамоватого кривонога и этого не дадут.

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      Рейтинг: +154

      Legion-o 1 час назад

      Финансисты Динамо наверное проходили стажировку у **********! Узнаю супер эффективное управление!

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      Рейтинг: +245

      odessakmv 2 часа назад

      скоро вы еще будете денег давать, чтоб забрали... в 17 он блеснул, потому что ему было 20 и его никто не знал... а потом его игру "прочитали" и прихватили....

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