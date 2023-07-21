Президент Франции Макрон вновь вмешался в ситуацию с будущим Мбаппе

Килиана Мбаппе опять уговаривают остаться в «ПСЖ» на государственном уровне.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил футболиста не уходить в другую команду до Олимпиады-2024 в Париже.

Клуб, в свою очередь, предлагает нападающему продление контракта на год с указанием в нем отступных в размере 200 миллионов евро.

Сам Мбаппе считает, что уже достаточно сделал для своей страны, поэтому сейчас ставит приоритетом развитие собственной карьеры.

В прошлом году форвард заключил с «ПСЖ» новое соглашение по схеме «2+1», поддавшись на уговоры Макрона. Из-за этого сорвался его переход в «Реал».

РПЛ возвращается: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей!