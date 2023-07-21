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    • Президент Франции Макрон вновь вмешался в ситуацию с будущим Мбаппе

    Президент Франции Макрон вновь вмешался в ситуацию с будущим Мбаппе

    Килиана Мбаппе опять уговаривают остаться в «ПСЖ» на государственном уровне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон попросил футболиста не уходить в другую команду до Олимпиады-2024 в Париже.

    Клуб, в свою очередь, предлагает нападающему продление контракта на год с указанием в нем отступных в размере 200 миллионов евро.

    Сам Мбаппе считает, что уже достаточно сделал для своей страны, поэтому сейчас ставит приоритетом развитие собственной карьеры.

    В прошлом году форвард заключил с «ПСЖ» новое соглашение по схеме «2+1», поддавшись на уговоры Макрона. Из-за этого сорвался его переход в «Реал».

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    Источник: El Debate

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21014

      Cleaner 1 час назад

      Мбаппе не уважает Президента Лягушандии. Мбаппе считает себя круче Президента страны. А Макрон - пресмыкается перед ИГРОЧИШКОЙ и выглядит жалко...(((

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