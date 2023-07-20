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  • В Кремле отреагировали на скандальное заявление Исинбаевой

В Кремле отреагировали на скандальное заявление Исинбаевой

20 июля 2023, 20:55
10

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал реакцию общественности на слова Елены Исинбаевой.

  • Олимпийская чемпионка живет в Испании.
  • У Елены есть звание майора ВС РФ, но она сказала, что это звание «номинальное».
  • Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».

«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились.

Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно.

В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», – сказал Песков.

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Источник: ТАСС
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Комментарии (10)
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sochi-2013
1689876019
Ну-ну!
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R_a_i_n
1689876175
Пытаются спасти остатки репутации... Бывает такое. Раз... и перечёркнуты многие годы...
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Таврида
1689877415
Путин: " Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?" ©
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Napaleon Banapart
1689879188
Даже матом писать не надо. Все и так знают кто вы там в кремле И куда вам надо пойти...
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raritet
1689879304
А зачем вообще давать звания майора человеку с шестом. ??? А что, без звания прыгать не получается? Понятное дело, деньги есть, слава есть -подавай Европейскую благостную жизнь. С одной стороны имеет полное право. С другой, время такое , что накинуться многие. И думаю , первая причина- офицерское звание...
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russkiisergei
1689883075
вот она истинная суть всей депутатской шушеры
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