В Кремле отреагировали на скандальное заявление Исинбаевой

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал реакцию общественности на слова Елены Исинбаевой.

Олимпийская чемпионка живет в Испании.

У Елены есть звание майора ВС РФ, но она сказала, что это звание «номинальное».

Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».

«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились.

Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно.

В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», – сказал Песков.

РПЛ возвращается: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей!