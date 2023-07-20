Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В Кремле отреагировали на скандальное заявление Исинбаевой

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление Исинбаевой

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал реакцию общественности на слова Елены Исинбаевой.

    • Олимпийская чемпионка живет в Испании.
    • У Елены есть звание майора ВС РФ, но она сказала, что это звание «номинальное».
    • Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».

    «Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились.

    Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно.

    В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», – сказал Песков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1338

      mama1991 35 минут назад

      избирательно.... народ все видит....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      russkiisergei 51 минуту назад

      вот она истинная суть всей депутатской шушеры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4254

      raritet 1 час назад

      А зачем вообще давать звания майора человеку с шестом. ??? А что, без звания прыгать не получается? Понятное дело, деньги есть, слава есть -подавай Европейскую благостную жизнь. С одной стороны имеет полное право. С другой, время такое , что накинуться многие. И думаю , первая причина- офицерское звание...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +193

      russkiisergei > raritet 50 минут назад

      знал бы ты за какие шесты она держалась!!! и не только руками но и ртом!!! оттуда и звание

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23427

      Persona_non_Grata > raritet 18 минут назад

      Главная причина - это её "патриотическая" позиция, о которой она трубила на каждом углу !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23427

      Persona_non_Grata > raritet 11 минут назад

      И у нас таких "патриотов" полно - с утра до вечера горлопанят и клеймят Европу, а у самих виллы на берегу озера Комо !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +363

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Даже матом писать не надо. Все и так знают кто вы там в кремле И куда вам надо пойти...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1622

      Таврида 2 часа назад

      Путин: " Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?" ©

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23427

      Persona_non_Grata > Таврида 18 минут назад

      Главная причина - это её "патриотическая" позиция, о которой она трубила на каждом углу !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15048

      R_a_i_n 2 часа назад

      Пытаются спасти остатки репутации... Бывает такое. Раз... и перечёркнуты многие годы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7135

      sochi-2013 2 часа назад

      Ну-ну!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 