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  • В правительстве РФ прокомментировали скандальные заявления Исинбаевой

В правительстве РФ прокомментировали скандальные заявления Исинбаевой

19 июля 2023, 19:40
3

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко решил не давать оценку последним комментариям олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.

  • Исинбаева живет в Испании.
  • У нее есть звание майора ВС РФ, но она сказала, что это звание «номинальное».
  • Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».

«У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку. Прежде всего, нужно с уважением относиться к тому, что это наша одна из величайших спортсменок российских. Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится. В СМИ сведения противоречивы.

Сгоряча что-то тут комментировать не стоит», – сказал Чернышенко.

Исинбаева живет на Канарах – она участница Putin Team и меняла Конституцию

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Источник: «Р-Спорт»
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Комментарии (3)
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Fialet
1689785738
Эссенбаева политическая проститутка. И если вице премьер пытается её отмазать, значит он и сам иноагент. Давить западенскую падаль.
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ivany4
1689787109
Судить по заявлениям СМИ - себя не уважать. Сказал бы просто, разберемся - дадим оценку по ситуации. А то начинают юлить как уж на сковородке.
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