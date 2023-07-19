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    • В правительстве РФ прокомментировали скандальные заявления Исинбаевой

    В правительстве РФ прокомментировали скандальные заявления Исинбаевой

    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко решил не давать оценку последним комментариям олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.

    • Исинбаева живет в Испании.
    • У нее есть звание майора ВС РФ, но она сказала, что это звание «номинальное».
    • Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».

    «У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку. Прежде всего, нужно с уважением относиться к тому, что это наша одна из величайших спортсменок российских. Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится. В СМИ сведения противоречивы.

    Сгоряча что-то тут комментировать не стоит», – сказал Чернышенко.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1987

      Fialet 15 минут назад

      Эссенбаева политическая проститутка. И если вице премьер пытается её отмазать, значит он и сам иноагент. Давить западенскую падаль.

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