В правительстве РФ прокомментировали скандальные заявления Исинбаевой

Эссенбаева политическая проститутка. И если вице премьер пытается её отмазать, значит он и сам иноагент. Давить западенскую падаль.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко решил не давать оценку последним комментариям олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.
- Исинбаева живет в Испании.
- У нее есть звание майора ВС РФ, но она сказала, что это звание «номинальное».
- Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».
«У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку. Прежде всего, нужно с уважением относиться к тому, что это наша одна из величайших спортсменок российских. Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится. В СМИ сведения противоречивы.
Сгоряча что-то тут комментировать не стоит», – сказал Чернышенко.
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