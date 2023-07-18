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    • Глава Дагестана предложил переименовать стадион Исинбаевой после ее заявлений «из-за кордона»

    Глава Дагестана предложил переименовать стадион Исинбаевой после ее заявлений «из-за кордона»

    Сергей Меликов, глава Республики Дагестан, возмутился последними заявлениями олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и предложил переименовать стадион в Махачкале, названный в честь спортсменки.

    • Исинбаева живет в Испании.
    • У нее есть звание майора ВС РФ, но она сказала, что это звание «номинальное».
    • Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».

    «Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учeта мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы шесть лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой.

    Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, своe прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьeзный сигнал и повод пересмотреть название стадиона.

    Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорта Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу.

    Дагестан – спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это всe, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – «ТРУД». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России«, – написал Меликов.

    Исинбаева живет на Канарах – она участница Putin Team и меняла Конституцию

    Источник: телеграм-канал Сергея Меликова

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4245

      raritet 1 час назад

      Крысы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      бушель кукурузы 3 часа назад

      она сказала, что это звание «номинальное».
      Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».--------
      Крысы бегут с тонущего корабля.

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