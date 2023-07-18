Сергей Меликов, глава Республики Дагестан, возмутился последними заявлениями олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и предложил переименовать стадион в Махачкале, названный в честь спортсменки.

Исинбаева живет в Испании.

У нее есть звание майора ВС РФ, но она сказала, что это звание «номинальное».

Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».

«Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учeта мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы шесть лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой.

Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, своe прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьeзный сигнал и повод пересмотреть название стадиона.

Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорта Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу.

Дагестан – спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это всe, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – «ТРУД». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России«, – написал Меликов.

Исинбаева живет на Канарах – она участница Putin Team и меняла Конституцию