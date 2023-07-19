Диплом о высшем образовании главы СБР Майгурова признан недействительным

Кировский районный суд Екатеринбурга признал недействительным диплом президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. Об этом свидетельствует информация из картотеки суда.

В 2001 году Майгуров получил диплом Уральского института коммерции и права по специальности «юриспруденция».

В марте 2023 года стало известно, что прокуратура хочет признать этот диплом недействительным, так как в ходе проверки дипломов главы СБР были найдены нарушения исполнения требований федерального законодательства.

Истцом в деле выступил прокурор Кировского района Екатеринбурга, ответчиками – Майгуров и Уральский институт коммерции и права, третьими сторонами – Сибирский университет физкультуры и спорта и Минобрнауки России.

Майгуров руководит СБР с лета 2020 года.