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    • Диплом о высшем образовании главы СБР Майгурова признан недействительным

    Диплом о высшем образовании главы СБР Майгурова признан недействительным

    Кировский районный суд Екатеринбурга признал недействительным диплом президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. Об этом свидетельствует информация из картотеки суда.

    • В 2001 году Майгуров получил диплом Уральского института коммерции и права по специальности «юриспруденция».
    • В марте 2023 года стало известно, что прокуратура хочет признать этот диплом недействительным, так как в ходе проверки дипломов главы СБР были найдены нарушения исполнения требований федерального законодательства.

    Истцом в деле выступил прокурор Кировского района Екатеринбурга, ответчиками – Майгуров и Уральский институт коммерции и права, третьими сторонами – Сибирский университет физкультуры и спорта и Минобрнауки России.

    Майгуров руководит СБР с лета 2020 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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