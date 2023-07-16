Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • УЕФА назвал 10 самых быстрых игроков Лиги чемпионов прошлого сезона

УЕФА назвал 10 самых быстрых игроков Лиги чемпионов прошлого сезона

16 июля 2023, 16:24

УЕФА выделил десятку лучших игроков минувшего сезона Лиги чемпионов по показанной максимальной скорости.

1. Альфонсо Дэвис («Бавария», 37,1 км/ч).

2-3. Михаил Мудрик («Челси», 36,6 км/ч).

2-3. Усман Дембеле («Барселона», 36,6 км/ч).

4. Рафаэль Леау («Милан», 36,5 км/ч).

5. Габриэл Верон («Порту», 36,4 км/ч).

6. Федерико Вальверде («Реал», 36,3 км/ч).

7. Нуну Тавареш («Марсель», 36,2 км/ч).

8-9. Карим Адейеми («Боруссия» Д, 36,1 км/ч).

8-9. Мусса Диаби («Байер», 36,1 км/ч).

10. Доминик Собослаи («Лейпциг», 35,0 км/ч).

Еще по теме:
В Okko ответили, поделятся ли с «Матч ТВ» еврокубковыми трансляциями 20
УЕФА допустил «Ман Сити» и «МЮ» к еврокубкам 2
На «Матч ТВ» объяснили, почему не купили права на еврокубки 12
Источник: твиттер Лиги чемпионов
Лига чемпионов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
1
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
5
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
14
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
17
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Спортинг» – «Галатасарай»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:44
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Слован»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:42
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:41
Где смотреть матч «Наполи» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:39
Где смотреть матч «Штутгарт» – «Викинг»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:37
Где смотреть матч «Барселона» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:35
Где смотреть матч «Лилль» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:17
Где смотреть матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Порту» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «АЕК» – «ЛАСК»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:10
Где смотреть матч «Брюгге» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:08
Где смотреть матч «Реал» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:06
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
Вчера, 08:28
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
4
Лига чемпионов 2026/27: участники, расписание, формат, фавориты, призовые и где смотреть
3 сентября
1
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+