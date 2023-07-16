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    • УЕФА назвал 10 самых быстрых игроков Лиги чемпионов прошлого сезона

    УЕФА назвал 10 самых быстрых игроков Лиги чемпионов прошлого сезона

    УЕФА выделил десятку лучших игроков минувшего сезона Лиги чемпионов по показанной максимальной скорости.

    1. Альфонсо Дэвис («Бавария», 37,1 км/ч).

    2-3. Михаил Мудрик («Челси», 36,6 км/ч).

    2-3. Усман Дембеле («Барселона», 36,6 км/ч).

    4. Рафаэль Леау («Милан», 36,5 км/ч).

    5. Габриэл Верон («Порту», 36,4 км/ч).

    6. Федерико Вальверде («Реал», 36,3 км/ч).

    7. Нуну Тавареш («Марсель», 36,2 км/ч).

    8-9. Карим Адейеми («Боруссия» Д, 36,1 км/ч).

    8-9. Мусса Диаби («Байер», 36,1 км/ч).

    10. Доминик Собослаи («Лейпциг», 35,0 км/ч).

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    Источник: твиттер Лиги чемпионов

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