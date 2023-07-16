УЕФА назвал 10 самых быстрых игроков Лиги чемпионов прошлого сезона

УЕФА выделил десятку лучших игроков минувшего сезона Лиги чемпионов по показанной максимальной скорости.
1. Альфонсо Дэвис («Бавария», 37,1 км/ч).
2-3. Михаил Мудрик («Челси», 36,6 км/ч).
2-3. Усман Дембеле («Барселона», 36,6 км/ч).
4. Рафаэль Леау («Милан», 36,5 км/ч).
5. Габриэл Верон («Порту», 36,4 км/ч).
6. Федерико Вальверде («Реал», 36,3 км/ч).
7. Нуну Тавареш («Марсель», 36,2 км/ч).
8-9. Карим Адейеми («Боруссия» Д, 36,1 км/ч).
8-9. Мусса Диаби («Байер», 36,1 км/ч).
10. Доминик Собослаи («Лейпциг», 35,0 км/ч).
Источник: твиттер Лиги чемпионов