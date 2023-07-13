Месси прошел медосмотр для «Интер Майами» и посетил тренировку команды

Новичок «Интер Майами» Лионель Месси готовится к официальной презентации.
Ожидается, что клуб МЛС представит его в воскресенье, 16 июля.
В среду аргентинец прошел медосмотр, а сегодня посетил тренировку новой команды.
Дебют 36-летнего нападающего запланирован на 21 июля. Это будет матч Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуля».
- Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
- Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
Источник: ESPN