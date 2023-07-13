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    • Месси прошел медосмотр для «Интер Майами» и посетил тренировку команды

    Месси прошел медосмотр для «Интер Майами» и посетил тренировку команды

    Новичок «Интер Майами» Лионель Месси готовится к официальной презентации.

    Ожидается, что клуб МЛС представит его в воскресенье, 16 июля.

    В среду аргентинец прошел медосмотр, а сегодня посетил тренировку новой команды.

    Дебют 36-летнего нападающего запланирован на 21 июля. Это будет матч Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуля».

    • Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
    • Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.

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    Источник: ESPN

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    13.07.2023 22:33
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