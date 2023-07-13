Чернышенко: «Нас не устраивает, что российские спортсмены для участия в турнирах должны отказаться от Родины»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко не считает возможным «отказ спортсменов от Родины» ради выступления в международных турнирах.

«Мы действительно надеемся получить приглашение на Олимпиаду-2024, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос – в обмен на что.

Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает.

Поэтому за теми унижениями, которые придумывают англосаксы – выступать под нейтральным флагом и без гимна – сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции, мы с этим не согласны», – сказал Чернышенко.