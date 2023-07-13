Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чернышенко: «Нас не устраивает, что российские спортсмены для участия в турнирах должны отказаться от Родины»

Чернышенко: «Нас не устраивает, что российские спортсмены для участия в турнирах должны отказаться от Родины»

13 июля 2023, 20:17

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко не считает возможным «отказ спортсменов от Родины» ради выступления в международных турнирах.

«Мы действительно надеемся получить приглашение на Олимпиаду-2024, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос – в обмен на что.

Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает.

Поэтому за теми унижениями, которые придумывают англосаксы – выступать под нейтральным флагом и без гимна – сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции, мы с этим не согласны», – сказал Чернышенко.

Источник: «Р-Спорт»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
2
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
2
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
1
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
9
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Жиго готов бесплатно вернуться в Россию
20:16
Семак ответил, будут ли у «Балтики» проблемы без Талалаева
19:51
Кордоба высказался о безвыигрышной серии «Краснодара»
19:30
ФотоКоутиньо нашел новую команду после полугодичной паузы
19:00
В Испании заявили о недоверии тренерского штаба «Сосьедада» к Захаряну
18:40
Пономарев тремя словами описал ничью ЦСКА с «Рубином»
18:25
1
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
Экс-арбитр Федотов отреагировал на жалобы «Зенита» на судейство
17:29
6
Турецкий журналист: «На самом деле у Батракова не было голевой передачи»
17:22
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
7
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
16:29
Реакция Моуринью на слова Ямаля о «Золотом мяче»
16:13
2
В «Зените» объяснили 3 поражения в 8 турах РПЛ
15:56
17
Легионер «Спартака» заявил о готовности играть бесплатно
15:40
8
Букмекеры определили фаворита РПЛ после 8 туров – это не «Краснодар»
15:30
14
Двух экс-игроков сборной Казахстана заподозрили в участии в договорном матче
15:20
Спартаковец Жедсон сказал, на какой позиции ему комфортнее играть
15:08
3
Кордоба прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
14:59
5
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
14:48
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
14:30
16
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+