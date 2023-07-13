Феликс заинтересовал седьмую команду АПЛ

«Астон Вилла» хочет подписать нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.
В Бирмингеме готовы сделать 23-летнего португальца «флагманским игроком».
Сам форвард пока не собирается в «Виллу», поскольку она не будет участвовать в Лиге чемпионов.
Феликс ждет предложение от «ПСЖ».
- В январе «Челси» арендовал футболиста за 11 миллионов евро, он провел 20 матчей и забил 4 гола.
- Контракт Феликса с «Атлетико» действует до 2027 года.
- Мадридцы в 2019-м заплатили за него 127 миллионов евро.
- «Астон Вилла» финишировала на 7-м месте в прошлом сезоне АПЛ и сыграет в Лиге конференций.
Источник: Marca