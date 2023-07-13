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    Феликс заинтересовал седьмую команду АПЛ

    «Астон Вилла» хочет подписать нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

    В Бирмингеме готовы сделать 23-летнего португальца «флагманским игроком».

    Сам форвард пока не собирается в «Виллу», поскольку она не будет участвовать в Лиге чемпионов.

    Феликс ждет предложение от «ПСЖ».

    • В январе «Челси» арендовал футболиста за 11 миллионов евро, он провел 20 матчей и забил 4 гола.
    • Контракт Феликса с «Атлетико» действует до 2027 года.
    • Мадридцы в 2019-м заплатили за него 127 миллионов евро.
    • «Астон Вилла» финишировала на 7-м месте в прошлом сезоне АПЛ и сыграет в Лиге конференций.

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    Источник: Marca

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