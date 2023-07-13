Феликс заинтересовал седьмую команду АПЛ

«Астон Вилла» хочет подписать нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

В Бирмингеме готовы сделать 23-летнего португальца «флагманским игроком».

Сам форвард пока не собирается в «Виллу», поскольку она не будет участвовать в Лиге чемпионов.

Феликс ждет предложение от «ПСЖ».