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Феликс заинтересовал седьмую команду АПЛ

13 июля 2023, 08:57

«Астон Вилла» хочет подписать нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

В Бирмингеме готовы сделать 23-летнего португальца «флагманским игроком».

Сам форвард пока не собирается в «Виллу», поскольку она не будет участвовать в Лиге чемпионов.

Феликс ждет предложение от «ПСЖ».

  • В январе «Челси» арендовал футболиста за 11 миллионов евро, он провел 20 матчей и забил 4 гола.
  • Контракт Феликса с «Атлетико» действует до 2027 года.
  • Мадридцы в 2019-м заплатили за него 127 миллионов евро.
  • «Астон Вилла» финишировала на 7-м месте в прошлом сезоне АПЛ и сыграет в Лиге конференций.

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Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Астон Вилла Атлетико ПСЖ Феликс Жоау
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