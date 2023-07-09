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    • Макаров: «Каждая тренировка показывает, что Личка и «Динамо» – неплохой тандем»

    Макаров: «Каждая тренировка показывает, что Личка и «Динамо» – неплохой тандем»

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился впечатлениями от нового главного тренера Марцела Лички.

    «Сезон покажет, в какой форме мы подходим к чемпионату. Пока что все идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждем начала сезона.

    Мое первое впечатление о Личке – хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и «Динамо» – неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», – сказал Макаров.

    • Личка пришел из «Оренбурга».
    • Контракт рассчитан на год и будет продлен в случае попадания «Динамо» в топ-5.
    • Сезон РПЛ начнется для «Динамо» 21 июля матчем против «Краснодара».

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    Источник: Sport24

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