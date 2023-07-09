Макаров: «Каждая тренировка показывает, что Личка и «Динамо» – неплохой тандем»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился впечатлениями от нового главного тренера Марцела Лички.

«Сезон покажет, в какой форме мы подходим к чемпионату. Пока что все идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждем начала сезона.

Мое первое впечатление о Личке – хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и «Динамо» – неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», – сказал Макаров.