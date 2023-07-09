Макаров: «Каждая тренировка показывает, что Личка и «Динамо» – неплохой тандем»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился впечатлениями от нового главного тренера Марцела Лички.
«Сезон покажет, в какой форме мы подходим к чемпионату. Пока что все идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждем начала сезона.
Мое первое впечатление о Личке – хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и «Динамо» – неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», – сказал Макаров.
- Личка пришел из «Оренбурга».
- Контракт рассчитан на год и будет продлен в случае попадания «Динамо» в топ-5.
- Сезон РПЛ начнется для «Динамо» 21 июля матчем против «Краснодара».
Источник: Sport24