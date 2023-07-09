Яя Туре ответил, кто сильнее – «Барселона»-2009 или «Манчестер Сити»-2023

Бывший игрок «Барселоны» Яя Туре сравнил каталонцев образца 2009 года с нынешним «Манчестер Сити».
«Та «Барселона», состоявшая из суперзвезд, обыграла бы нынешний «Манчестер Сити». 100 процентов. Это была команда-мечта. Каждая тренировка была интенсивной.
Андрес Иньеста, Хави в тот момент были невероятны. Самуэль Это’О тогда был лучшим в мире. Та команда была свершенной», – считает ивуариец.
- «Барселона» в 2009 году победила в финале ЛЧ «Манчестер Юнайтед».
- «Ман Сити» в июньском финале ЛЧ оказался сильнее «Интера» (1:0).
- Обе команды тренировал Хосеп Гвардиола.
Источник: Daily Mail