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    • Яя Туре ответил, кто сильнее – «Барселона»-2009 или «Манчестер Сити»-2023

    Яя Туре ответил, кто сильнее – «Барселона»-2009 или «Манчестер Сити»-2023

    Бывший игрок «Барселоны» Яя Туре сравнил каталонцев образца 2009 года с нынешним «Манчестер Сити».

    «Та «Барселона», состоявшая из суперзвезд, обыграла бы нынешний «Манчестер Сити». 100 процентов. Это была команда-мечта. Каждая тренировка была интенсивной.

    Андрес Иньеста, Хави в тот момент были невероятны. Самуэль Это’О тогда был лучшим в мире. Та команда была свершенной», – считает ивуариец.

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    Источник: Daily Mail

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