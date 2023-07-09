В «ПСЖ» шокированы последним интервью Мбаппе

Игроки «ПСЖ» возмутились последним интервью нападающего Килиана Мбаппе изданию France Football.

В частности, команду не устроил ответ Килиана на вопрос об отсутствии титула Лиги чемпионов у «ПСЖ»: «Вопрос не ко мне». Еще форвард сказал, что выступление за парижан принижает его индивидуальное выступление на поле.

Футболисты сообщили об интервью президенту. Один из игроков счел такие слова Мбаппе «оскорбительными».

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи тоже был шокирован интервью, посчитал его неуважительным к клубу и болельщикам.