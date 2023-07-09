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    В «ПСЖ» шокированы последним интервью Мбаппе

    Игроки «ПСЖ» возмутились последним интервью нападающего Килиана Мбаппе изданию France Football.

    В частности, команду не устроил ответ Килиана на вопрос об отсутствии титула Лиги чемпионов у «ПСЖ»: «Вопрос не ко мне». Еще форвард сказал, что выступление за парижан принижает его индивидуальное выступление на поле.

    Футболисты сообщили об интервью президенту. Один из игроков счел такие слова Мбаппе «оскорбительными».

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи тоже был шокирован интервью, посчитал его неуважительным к клубу и болельщикам.

    • В сезоне-2022/23 «ПСЖ» вылетел из ЛЧ от «Баварии» на стадии 1/8 финала.
    • Мбаппе собирается покинуть парижский клуб.
    • Он хочет перейти в «Реал», который выигрывал Лигу чемпионов 14 раз.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1922

      Болотоход 15 минут назад

      продать зулуса - бегунка в саудовскую аравию или китай и забыть про него))))))

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