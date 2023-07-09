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В «ПСЖ» шокированы последним интервью Мбаппе

9 июля 2023, 12:42
5

Игроки «ПСЖ» возмутились последним интервью нападающего Килиана Мбаппе изданию France Football.

В частности, команду не устроил ответ Килиана на вопрос об отсутствии титула Лиги чемпионов у «ПСЖ»: «Вопрос не ко мне». Еще форвард сказал, что выступление за парижан принижает его индивидуальное выступление на поле.

Футболисты сообщили об интервью президенту. Один из игроков счел такие слова Мбаппе «оскорбительными».

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи тоже был шокирован интервью, посчитал его неуважительным к клубу и болельщикам.

  • В сезоне-2022/23 «ПСЖ» вылетел из ЛЧ от «Баварии» на стадии 1/8 финала.
  • Мбаппе собирается покинуть парижский клуб.
  • Он хочет перейти в «Реал», который выигрывал Лигу чемпионов 14 раз.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
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Maxi_7
1688899570
Ясное дело, что им не понравилось, потому как их публично мокнули носом в говно. А по факту, всё верно, Мбаппе - единственный, кто тянул псж все эти годы как мог, выкладываясь даже в беспонтовых матчах лиги 1. Один игрок не может выиграть в командной игре, если остальные вафлят или не выполняют свою обязанности должным образом.
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Artemka444
1688901824
ПСЖ сам как проект не очень силён!!!
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neveldomha
1688906854
Слишком короткое одеяло в ПСЖ. На всех не хватает. Рвут друг у друга, как собаки
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BarStep
1688915708
Парень этот ещё тот мудачок .. Думаю он ещё не один клуб изнутри подразвалит, пока все поймут что он - пустышка
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