«Вопрос не ко мне»: Мбаппе – о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе порассуждал о том, почему его команда не может выиграть ЛЧ.
«Не знаю, чего не хватает «ПСЖ». Это вопрос не ко мне. Стоит задать его людям, которые строят клуб, собирают команду.
Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше. Я забил около 40 голов за клуб в этом сезоне, еще порядка десяти за сборную, был лучшим игроком и лучшим бомбардиром Лиги 1 пятый год подряд.
Я мог бы добиться большего, но я не волшебник», – сказал Мбаппе.
- В сезоне-2022/23 «ПСЖ» вылетел из ЛЧ от «Баварии» на стадии 1/8 финала.
- Мбаппе собирается покинуть парижский клуб.
- Он хочет перейти в «Реал», который выигрывал Лигу чемпионов 14 раз.
Источник: RMC Sport