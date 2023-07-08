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  • «Вопрос не ко мне»: Мбаппе – о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Вопрос не ко мне»: Мбаппе – о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

8 июля 2023, 14:16

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе порассуждал о том, почему его команда не может выиграть ЛЧ.

«Не знаю, чего не хватает «ПСЖ». Это вопрос не ко мне. Стоит задать его людям, которые строят клуб, собирают команду.

Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше. Я забил около 40 голов за клуб в этом сезоне, еще порядка десяти за сборную, был лучшим игроком и лучшим бомбардиром Лиги 1 пятый год подряд.

Я мог бы добиться большего, но я не волшебник», – сказал Мбаппе.

  • В сезоне-2022/23 «ПСЖ» вылетел из ЛЧ от «Баварии» на стадии 1/8 финала.
  • Мбаппе собирается покинуть парижский клуб.
  • Он хочет перейти в «Реал», который выигрывал Лигу чемпионов 14 раз.

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Источник: RMC Sport
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
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