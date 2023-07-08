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    • «Вопрос не ко мне»: Мбаппе – о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

    «Вопрос не ко мне»: Мбаппе – о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе порассуждал о том, почему его команда не может выиграть ЛЧ.

    «Не знаю, чего не хватает «ПСЖ». Это вопрос не ко мне. Стоит задать его людям, которые строят клуб, собирают команду.

    Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше. Я забил около 40 голов за клуб в этом сезоне, еще порядка десяти за сборную, был лучшим игроком и лучшим бомбардиром Лиги 1 пятый год подряд.

    Я мог бы добиться большего, но я не волшебник», – сказал Мбаппе.

    • В сезоне-2022/23 «ПСЖ» вылетел из ЛЧ от «Баварии» на стадии 1/8 финала.
    • Мбаппе собирается покинуть парижский клуб.
    • Он хочет перейти в «Реал», который выигрывал Лигу чемпионов 14 раз.

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    Источник: RMC Sport

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