«Вопрос не ко мне»: Мбаппе – о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе порассуждал о том, почему его команда не может выиграть ЛЧ.

«Не знаю, чего не хватает «ПСЖ». Это вопрос не ко мне. Стоит задать его людям, которые строят клуб, собирают команду.

Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше. Я забил около 40 голов за клуб в этом сезоне, еще порядка десяти за сборную, был лучшим игроком и лучшим бомбардиром Лиги 1 пятый год подряд.

Я мог бы добиться большего, но я не волшебник», – сказал Мбаппе.