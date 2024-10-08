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    Семин оценил новый формат Лиги чемпионов

    Российский тренер Юрий Семин рассказал о своем отношении к изменениям в Лиге чемпионов.

    • Число команд в ЛЧ выросло с 32 до 36.
    • Теперь они разбиты не по группам, а находятся в единой турнирной таблице.
    • Количество матчей до плей-офф увеличилось с 6 до 8.

    «Почти сто процентов времени на поле проводят единицы. В основном футболисты сейчас играют 50-60 процентов от всего игрового времени.

    Но сейчас ведь много матчей в сезоне. Играть по 70 матчей в году – это чересчур тяжело, их никто не может выдержать. Поэтому появляются травмы как у Тер Стегена и Родри.

    Против ли я такого календаря? То, как я отношусь к такому календарю, не играет никакой роли. Но тренерам и игрокам сложно играть в таком календаре», – заявил Сeмин.

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    Источник: Metaratings

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    08.10.2024 23:58
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    Комментарии (1)
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    Да пусть убиваются.Родненькие ведь отдыхают и катастрофически устают от тридцатки в сезон.
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