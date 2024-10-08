Семин оценил новый формат Лиги чемпионов

Российский тренер Юрий Семин рассказал о своем отношении к изменениям в Лиге чемпионов.

Число команд в ЛЧ выросло с 32 до 36.

Теперь они разбиты не по группам, а находятся в единой турнирной таблице.

Количество матчей до плей-офф увеличилось с 6 до 8.

«Почти сто процентов времени на поле проводят единицы. В основном футболисты сейчас играют 50-60 процентов от всего игрового времени.

Но сейчас ведь много матчей в сезоне. Играть по 70 матчей в году – это чересчур тяжело, их никто не может выдержать. Поэтому появляются травмы как у Тер Стегена и Родри.

Против ли я такого календаря? То, как я отношусь к такому календарю, не играет никакой роли. Но тренерам и игрокам сложно играть в таком календаре», – заявил Сeмин.