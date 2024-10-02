Луис Энрике прокомментировал две результативные ошибки вратаря «ПСЖ» в матче с «Арсеналом»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма допустил две результативные ошибки в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2).

Обе произошли в первом тайме. На 20-й минуте голкипер неудачно поборолся за мяч на выходе с Каем Хаверцем и пропустил первый гол.

На 35-й минуте Доннарумма пропустил после подачи со стандарта от Букайо Сака, не попав по мячу перчатками после того, как тот отскочил от газона.

После матча главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре команды и голкипера.

«Не хочу выделять никого конкретно, ответственность за поражение полностью лежит на мне. Поражение обоснованное. Доннарумма показал уровень ниже необходимого. Все сыграли хуже. Соперник был сильнее. «ПСЖ» встречался с одной из лучших команд мира», – приводит слова тренера RMC Sport.