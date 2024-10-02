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    • Луис Энрике прокомментировал две результативные ошибки вратаря «ПСЖ» в матче с «Арсеналом»

    Луис Энрике прокомментировал две результативные ошибки вратаря «ПСЖ» в матче с «Арсеналом»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма допустил две результативные ошибки в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2).

    Обе произошли в первом тайме. На 20-й минуте голкипер неудачно поборолся за мяч на выходе с Каем Хаверцем и пропустил первый гол.

    На 35-й минуте Доннарумма пропустил после подачи со стандарта от Букайо Сака, не попав по мячу перчатками после того, как тот отскочил от газона.

    После матча главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре команды и голкипера.

    «Не хочу выделять никого конкретно, ответственность за поражение полностью лежит на мне. Поражение обоснованное. Доннарумма показал уровень ниже необходимого. Все сыграли хуже. Соперник был сильнее. «ПСЖ» встречался с одной из лучших команд мира», – приводит слова тренера RMC Sport.

    • Доннарумма играл впервые после мышечной травмы, полученной в игре с «Брестом» 14 сентября.
    • Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе после 3 подряд игр в основе.

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    Источник: Sports

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    02.10.2024 09:15
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    Комментарии (4)
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    Чермындыр
    1727855349
    Не попав по мячу перчатками? Серьезно? Он их что бросал в мяч, чтобы отбить его? Неужели нельзя нормально написать: "Не сумев отбить мяч,после того, как то отскочил от газона"? или "не подстроившись под отскочивший от газона мяч"? Сколько можно писать подобную охинею?
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    Obojaemiy
    1727855830
    Да не поставят вашего МОТЮ хоть запишитесь ошибками. Сафонов по меркам ПСЖ вратарь ниже среднего.
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    Цугундeр
    1727858073
    Какие ошибки ?)Плотно играли , не смог. Во , реклама Мэтью шкалит по верхней планке.
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    Январь 59
    1727859269
    Лучший вратарь мира- "Неудачно поборолся на выходе?" это как у вратаря и руки и ноги играют. Не смог предугадать отскок от газона- это по вашему лучший вратарь мира? А давайте почитаем , что пишут по этому поводу во Франции. Давайте не будем раньше времени раздавать ярлыки.
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