У пользователей Okko возникли проблемы при просмотре матчей Лиги чемпионов

У некоторых пользователей Okko возникли проблемы при просмотре трансляций матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник вечером.

Зрители сообщали о проблемах уже во время первых игр, которые начинались в 19:45 мск. Основная же часть претензий была обращена к матчу «Арсенал» – «ПСЖ». У некоторых пользователей демонстрировалась только заставка с анонсом встречи или только синее фоновое изображение.

Отдельные зрители жаловались на то, что трансляция в приложении не запускается вовсе, причем не помогает даже переустановка. Кого-то «выбрасывало» спустя несколько секунд после начала просмотра. Также публиковались сообщения о низком качестве изображения.

Проблемы были и с сервисами поддержки, в частности с чат-ботом в телеграме.