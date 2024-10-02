Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • У пользователей Okko возникли проблемы при просмотре матчей Лиги чемпионов

    У пользователей Okko возникли проблемы при просмотре матчей Лиги чемпионов

    У некоторых пользователей Okko возникли проблемы при просмотре трансляций матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник вечером.

    Зрители сообщали о проблемах уже во время первых игр, которые начинались в 19:45 мск. Основная же часть претензий была обращена к матчу «Арсенал»«ПСЖ». У некоторых пользователей демонстрировалась только заставка с анонсом встречи или только синее фоновое изображение.

    Отдельные зрители жаловались на то, что трансляция в приложении не запускается вовсе, причем не помогает даже переустановка. Кого-то «выбрасывало» спустя несколько секунд после начала просмотра. Также публиковались сообщения о низком качестве изображения.

    Проблемы были и с сервисами поддержки, в частности с чат-ботом в телеграме.

    Новости по теме
    Только три тренера побеждали в еврокубках Анчелотти, Гвардиолу и Моуринью
    Футболисты «Реала» – после поражения от «Лилля»: «Мы достигли дна» 3
    Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
    Источник: Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 09:03
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acor94
    1727851463
    Это матч тв либо ботов пустил, чтоб жаловались, либо вирус, чтоб работу приостановить.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1727852369
    учитывая, что 4 матча ЛЧ идут в одно время, и ОККО показывает их одновременно, показывая лучшие моменты матчей, непонятно, как ОККО могла в трансляции избирательно не показывать только матч Арсенал-ПСЖ - у меня все нормально показывалось и в отличном качестве... похоже на заказ от срач-тв деда Мюллера, которые пролетели мимо показа еврокубков...)
    Ответить
    ...уефан
    1727854312
    ..."Зуб за зуб, ОККО за ОККО!"(с) /адаптация/...
    Ответить
    DMитрий
    1727856577
    ОГОГОГО!!! ОККОКОКО!!! Даёшь платные каналы!
    Ответить
    Александр52
    1727871242
    Долой ОККО !!! Отдайте футбол народу в доступный просмотр !!! Вам скажут только спасибо.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+