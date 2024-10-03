Лига чемпионов. Победы «Ливерпуля» и «Ювентуса», разгром «Атлетико», «Монако» Головина спаслось от поражения

Завершились еще пять матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» дома разобрался с «Болоньей» – 2:0. У Мохамеда Салаха гол + ассист.

«Бенфика» забила четыре безответных гола в ворота «Атлетико», два из которых – с пенальти.

«Ювентус» добыл волевую победу над «Лейпцигом» со счетом 3:2. Душан Влахович и Беньямин Шешко оформили по дублю.

«Монако» едва не уступило загребскому «Динамо». Команде Александра Головина пришлось отыгрываться с 0:2. Российский полузащитник провел на поле только первый тайм.

«Брюгге» на выезде оказался сильнее «Штурма» – 1:0.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

Ливерпуль (Англия) – Болонья (Италия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мак Аллистер, 11; 2:0 – Салах, 75.

Бенфика (Португалия) – Атлетико (Испания) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Актюркоглу, 13; 2:0 – Ди Мария (с пенальти), 52; 3:0 – Бах, 75; 4:0 – Кекчю (с пенальти), 84.

РБ Лейпциг (Германия) – Ювентус (Италия) – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Шешко, 30; 1:1 – Влахович, 50; 2:1 – Шешко (с пенальти), 65; 2:2 – Влахович, 68; 2:3 – Консейсау, 82.

Удаление: нет – Ди Грегорио, 59.

Динамо (Хорватия) – Монако (Франция) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сучич, 45+3; 2:0 – Батурина, 66; 2:1 – Салису, 74; 2:2 – Закария (с пенальти), 90.

Штурм (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Цолис, 23.

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