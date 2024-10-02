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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Ювентус
РБ Лейпциг - Ювентус: обзор матча 02 октября 2024
РБ Лейпциг
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 3
Завершен
Ювентус
30'
Б. Шешко
65'
Б. Шешко (П)
50'
Д. Влахович
68'
Д. Влахович
82'
Ф. Консейсау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Ювентус
90'
+9
Желтая карточка
М. Перин
Замена
А. Силва
️️️️
Л. Опенда
90'
+1
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Н. Зайвальд
87'
Замена
А. Вермерен
️️️️
Л. Гертрейда
87'
85'
Желтая карточка
Ф. Консейсау
82'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Консейсау
Желтая карточка
Д. Раум
79'
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Айдара
75'
68'
ГОЛ! 2:2!
Д. Влахович
Пас отдал
Ф. Консейсау
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Шешко
65'
61'
Замена
Д. Луис
️️️️
Н. Савона
60'
Замена
М. Перин
️️️️
К. Йылдыз
59'
Красная карточка
М. Ди Грегорио
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Камбьясо
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
К. Баумгартнер
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Шешко
Пас отдал
Л. Опенда
30'
12'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Н. Гонсалес
6'
Замена
Ф. Гатти
️️️️
Бремер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
(К)
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
2
Гертрейда
13
Зайвальд
21
Айдара
14
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
3
Бремер
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
44
Фаджоли
31
Гонсалес
10
Йылдыз
28
Влахович
14
Баумгартнер
23
Хенрикс
23
Хенрикс
14
Баумгартнер
2
Гертрейда
48
Вермерен
48
Вермерен
2
Гертрейда
21
Айдара
7
Нуса
7
Нуса
21
Айдара
17
Опенда
19
Силва
19
Силва
17
Опенда
13
Зайвальд
15
Поульсен
15
Поульсен
13
Зайвальд
10
Йылдыз
1
Перин
1
Перин
10
Йылдыз
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
37
Савона
12
Луис
12
Луис
37
Савона
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ювентус
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Марко Розе
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча РБ Лейпциг - Ювентус
1
1
2
Всего ударов по воротам
24
16
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
4
14
Офсайды
0
1
Количество передач
389
483
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
3.05
1.23
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Ред Булл Арена
Посещаемость:
45228 из 47800 зрителей (94%)
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