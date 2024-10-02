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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Монако
Динамо Загреб - Монако: обзор матча 02 октября 2024
Динамо Загреб
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 2
Завершен
Монако
45+3'
П. Сучич
66'
М. Батурина
74'
М. Салису
90'
Д. Закария (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Монако
Желтая карточка
С. Ристовски
90'
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Закария
Желтая карточка
Л. Качавенда
81'
80'
Замена
К. Уаттара
️️️️
К. Энрике
Замена
Л. Качавенда
️️️️
М. Батурина
75'
74'
ГОЛ! 2:1!
М. Салису
Пас отдал
М. Аклиуш
72'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Л. Камара
72'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
Вандерсон
ГОЛ! 2:0!
М. Батурина
Пас отдал
М. Рог
66'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Адеми
63'
46'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
А. Головин
46'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
Б. Эмболо
ГОЛ! 1:0!
П. Сучич
Пас отдал
М. Батурина
45'
+3
Желтая карточка
М. Батурина
42'
Желтая карточка
А. Адеми
38'
28'
Желтая карточка
Б. Эмболо
Желтая карточка
Б. Петкович
26'
22'
Желтая карточка
М. Салису
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
(К)
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К)
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
3-3-3-1
33
Невистич
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
8
Сучич
18
Пьерр-Габриэль
27
Мишич
45
Адеми
20
Батурина
9
Петкович
4-1-1-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
7
Эмболо
20
Батурина
80
Качавенда
80
Качавенда
20
Батурина
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
12
Энрике
11
Уаттара
11
Уаттара
12
Энрике
2
Вандерсон
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
2
Вандерсон
8
Камара
15
Дьятта
15
Дьятта
8
Камара
7
Эмболо
9
Иленихена
9
Иленихена
7
Эмболо
10
Головин
9
Балогун
9
Балогун
10
Головин
Остались в запасе
Динамо Загреб
Монако
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
99
Радослав Майецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Динамо Загреб - Монако
5
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
16
Офсайды
2
2
Количество передач
319
520
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.91
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Максимир
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