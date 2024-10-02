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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Болонья
Ливерпуль - Болонья: обзор матча 02 октября 2024
Ливерпуль
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
11'
А. Мак Аллистер
75'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Болонья
Желтая карточка
К. Цимикас
90'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Собослаи
86'
Замена
К. Брэдли
️️️️
Т. Александер-Арнольд
85'
84'
Замена
Д. Фаббиан
️️️️
Р. Фройлер
79'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Д. Ндой
79'
Замена
С. Кастро
️️️️
Т. Даллинга
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Собослаи
75'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Л. Диас
72'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
71'
67'
Желтая карточка
М. Эбишер
62'
Замена
М. Эбишер
️️️️
К. Урбански
62'
Замена
Н. Казале
️️️️
С. Беукема
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Нуньес
61'
Желтая карточка
Э. Робертсон
55'
39'
Желтая карточка
С. Беукема
Желтая карточка
И. Конате
39'
Желтая карточка
В. ван Дейк
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
М. Салах
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
19
Ремо Фройлер
(К)
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-1-2-1-2
1
Скорупски
31
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
33
Миранда
82
Урбански
19
Фройлер
6
Моро
14
Ндой
27
Даллинга
7
Орсолини
3
Робертсон
21
Цимикас
21
Цимикас
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
8
Собослаи
21
Джонс
21
Джонс
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
31
Беукема
16
Казале
16
Казале
31
Беукема
82
Урбански
20
Эбишер
20
Эбишер
82
Урбански
19
Фройлер
80
Фаббиан
80
Фаббиан
19
Фройлер
14
Ндой
16
Айлинг
16
Айлинг
14
Ндой
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
Остались в запасе
Ливерпуль
Болонья
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ливерпуль - Болонья
4
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
8
Офсайды
3
4
Количество передач
452
418
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.56
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Энфилд Роуд
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