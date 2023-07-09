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    • FA отказалась выплачивать бонусы сборной Англии за участие в женском ЧМ

    FA отказалась выплачивать бонусы сборной Англии за участие в женском ЧМ

    Футболистки сборной Англии требовали у Футбольной ассоциации (FA) бонусы за участие в чемпионате мира. Договориться не удалось.

    Игроки считают, что им положены выплаты не только от ФИФА, но и от своей федерации. FA свое нежелание платить аргументирует тем, что выплаты от ФИФА в пользу футболисток по сравнению с прошлым чемпионатом мира выросли на 300 процентов.

    Сборная Англии оставляет за собой право бойкота каких-либо мероприятий на ЧМ. О полном отказе от турнира речи не идет.

    • ЧМ состоится в Австралии и Новой Зеландии.
    • Турнир продлится с 20 июля по 20 августа.
    • Англичанки – действующие чемпионки Европы.

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    Источник: Sky Sports

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