FA отказалась выплачивать бонусы сборной Англии за участие в женском ЧМ

Футболистки сборной Англии требовали у Футбольной ассоциации (FA) бонусы за участие в чемпионате мира. Договориться не удалось.

Игроки считают, что им положены выплаты не только от ФИФА, но и от своей федерации. FA свое нежелание платить аргументирует тем, что выплаты от ФИФА в пользу футболисток по сравнению с прошлым чемпионатом мира выросли на 300 процентов.

Сборная Англии оставляет за собой право бойкота каких-либо мероприятий на ЧМ. О полном отказе от турнира речи не идет.