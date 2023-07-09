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    • Мбаппе: «Я претендент на «Золотой мяч», за меня есть аргументы»

    Мбаппе: «Я претендент на «Золотой мяч», за меня есть аргументы»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает себя достойным «Золотого мяча»,

    «Сейчас при определении обладателя «Золотого мяча» обращают внимание на игру футболиста, не только на трофеи. Сейчас выбирают того, кто впечатлил больше всего, кто решал матчи. За меня в этом плане есть пара аргументов.

    Я претендент на награду, это правда», – сказал Мбаппе.

    • Он самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • В финале ЧМ-2022 Килиан оформил хет-трик против Аргентины, но его команда проиграла в серии пенальти.
    • «Золотой мяч» вручат осенью.

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    Источник: Onze Mondial

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +67

      Antoshka2015 33 минуты назад

      Холланд надеюсь получит

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      Рейтинг: +499

      Alejandrrro 1 час назад

      Да кому нужен этот Золотой мяч, если зачастую его дают незаслуженно. И чем больше таких случаев, тем меньше ценность награды

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      Рейтинг: +20880

      Cleaner 1 час назад

      Мбаппе, ты трепло, жадное до денег...(((

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      Рейтинг: +14

      Петр C. > Cleaner 33 минуты назад

      Мбаппе лучший, а ты ******* .

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