Мбаппе: «Я претендент на «Золотой мяч», за меня есть аргументы»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает себя достойным «Золотого мяча»,
«Сейчас при определении обладателя «Золотого мяча» обращают внимание на игру футболиста, не только на трофеи. Сейчас выбирают того, кто впечатлил больше всего, кто решал матчи. За меня в этом плане есть пара аргументов.
Я претендент на награду, это правда», – сказал Мбаппе.
- Он самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- В финале ЧМ-2022 Килиан оформил хет-трик против Аргентины, но его команда проиграла в серии пенальти.
- «Золотой мяч» вручат осенью.
Источник: Onze Mondial