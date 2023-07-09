Мбаппе: «Я претендент на «Золотой мяч», за меня есть аргументы»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает себя достойным «Золотого мяча»,

«Сейчас при определении обладателя «Золотого мяча» обращают внимание на игру футболиста, не только на трофеи. Сейчас выбирают того, кто впечатлил больше всего, кто решал матчи. За меня в этом плане есть пара аргументов.

Я претендент на награду, это правда», – сказал Мбаппе.