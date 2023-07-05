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    • Goal составил список из 25 элитных игроков – Роналду в него не попал

    Goal составил список из 25 элитных игроков – Роналду в него не попал

    Футбольный портал Goal составил список «элитных», «лучших из лучших» игроков на текущий момент. В нем 25 игроков. Криштиану Роналду – вне списка.

    Редакция планирует публиковать такой рейтинг каждое лето.

    Критерий отбора – стабильная игра на звездном уровне на протяжении длинного промежутка времени.

    Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»).

    Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

    Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Педри («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

    Нападающие: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»).

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    Источник: Goal

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    05.07.2023 23:25
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