Goal составил список из 25 элитных игроков – Роналду в него не попал

Футбольный портал Goal составил список «элитных», «лучших из лучших» игроков на текущий момент. В нем 25 игроков. Криштиану Роналду – вне списка.

Редакция планирует публиковать такой рейтинг каждое лето.

Критерий отбора – стабильная игра на звездном уровне на протяжении длинного промежутка времени.

Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Педри («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»).