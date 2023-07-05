Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «ПСЖ»: «Я шокирован и разочарован, что Мбаппе не хочет продлевать контракт»

Президент «ПСЖ»: «Я шокирован и разочарован, что Мбаппе не хочет продлевать контракт»

5 июля 2023, 20:52
3

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал стремление нападающего Килиана Мбаппе уйти из клуба бесплатно через год, не продлевая контракт.

«Мы хотели бы видеть его в составе команды, но уход без какой-либо компенсации невозможен. У нас было устное соглашение об этом, которое он подтвердил в своем публичном интервью. Поэтому тут нет места дискуссии. Я был шокирован и разочарован, узнав о его намерении уйти бесплатно. Это действительно расстроило, ведь Килиан – замечательный человек, настоящий джентльмен.

Он должен принять решение в ближайшие неделю-две. Если он не желает заключить новый контракт, двери открыты. Это относится к нему и к любому другому игроку. Ни один из игроков, как и я, не может стоять выше клуба. Это абсолютно очевидно», – сказал Аль-Хелаифи.

  • Мбаппе ждут в «Реале».
  • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
  • Килиан в Париже с 2017 года.

Еще по теме:
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Мбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи» 1
Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1688590243
Так проект пошёл по наклонной, вот и хочет сдриснуть!!!
Ответить
mihail200606
1688622080
Пэсэжэ прям какой то остров невезение.. деньги есть и могли бы жить (выигрывать все), но не идут дела...
Ответить
ItalianFootball
1688627681
Он про окончание контракта слышал ? что значит переход бесплатно невозможен ? Падишахи живут в своем мире где купить всё в своей стране можно, пока так будут мыслить - ничего путного не выйдет.
Ответить
Главные новости
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
1
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
6
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
10
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
19
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Все новости
Все новости
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
6
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
5
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
6 сентября
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
6 сентября
4
Новая информация о Головине в «Спартаке»
6 сентября
6
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
6 сентября
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
6 сентября
2
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
6 сентября
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
6 сентября
11
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
6 сентября
11
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
5 сентября
4
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
5 сентября
Экс-игрок «ПСЖ» объяснил, почему Хвича заслужил «Золотой мяч»
5 сентября
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
5 сентября
18
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
5 сентября
1
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
5 сентября
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
5 сентября
4
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
5 сентября
1
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
5 сентября
4
Сафонов пропустил во всех 5 матчах сезона
5 сентября
5
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
5 сентября
15
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
4 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+