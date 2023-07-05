Президент «ПСЖ»: «Я шокирован и разочарован, что Мбаппе не хочет продлевать контракт»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал стремление нападающего Килиана Мбаппе уйти из клуба бесплатно через год, не продлевая контракт.
«Мы хотели бы видеть его в составе команды, но уход без какой-либо компенсации невозможен. У нас было устное соглашение об этом, которое он подтвердил в своем публичном интервью. Поэтому тут нет места дискуссии. Я был шокирован и разочарован, узнав о его намерении уйти бесплатно. Это действительно расстроило, ведь Килиан – замечательный человек, настоящий джентльмен.
Он должен принять решение в ближайшие неделю-две. Если он не желает заключить новый контракт, двери открыты. Это относится к нему и к любому другому игроку. Ни один из игроков, как и я, не может стоять выше клуба. Это абсолютно очевидно», – сказал Аль-Хелаифи.
- Мбаппе ждут в «Реале».
- Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
- Килиан в Париже с 2017 года.