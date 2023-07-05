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    • Президент «ПСЖ»: «Я шокирован и разочарован, что Мбаппе не хочет продлевать контракт»

    Президент «ПСЖ»: «Я шокирован и разочарован, что Мбаппе не хочет продлевать контракт»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал стремление нападающего Килиана Мбаппе уйти из клуба бесплатно через год, не продлевая контракт.

    «Мы хотели бы видеть его в составе команды, но уход без какой-либо компенсации невозможен. У нас было устное соглашение об этом, которое он подтвердил в своем публичном интервью. Поэтому тут нет места дискуссии. Я был шокирован и разочарован, узнав о его намерении уйти бесплатно. Это действительно расстроило, ведь Килиан – замечательный человек, настоящий джентльмен.

    Он должен принять решение в ближайшие неделю-две. Если он не желает заключить новый контракт, двери открыты. Это относится к нему и к любому другому игроку. Ни один из игроков, как и я, не может стоять выше клуба. Это абсолютно очевидно», – сказал Аль-Хелаифи.

    • Мбаппе ждут в «Реале».
    • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
    • Килиан в Париже с 2017 года.

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    Источник: Le Parisien

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    05.07.2023 20:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1916

      Artemka444 31 минуту назад

      Так проект пошёл по наклонной, вот и хочет сдриснуть!!!

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      Рейтинг: +29

      valsbaston 2 часа назад

      Шобы не быть шокированным и разочарованным надо бабла не пожалеть. Саудиты по 200 мильенов звездам платят...А вы чаво ушами хлопаете ? )))

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