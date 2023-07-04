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    • Дана Уайт: «Никогда не считал Федора Емельяненко величайшим бойцом. Ему стоило завязать несколько лет назад»

    Дана Уайт: «Никогда не считал Федора Емельяненко величайшим бойцом. Ему стоило завязать несколько лет назад»

    Президент UFC Дана Уайт высказал мнение после ухода российского бойца Федора Емельяненко из спорта.

    «Этому парню ведь 46 лет? Он не должен драться. Он, конечно, взрослый мужик и может делать все что хочет, но ему стоило завязать несколько лет назад.

    Жалею ли я, что мы не подписали его? Нет. У меня нет антипатии к Федору, ничего такого. Но этого [подписания] не случилось. Мы пытались, но что есть то есть. Я не хочу засирать парня, он закончил карьеру сегодня и все такое, но вы помните мои старые интервью.

    Я никогда не считал, что Федор был так [хорош]. Его нокаутировал средневес Дэн Хендерсон, понимаете? Это... Люди любят его, хвалят его, но он никогда не протестировал себя здесь. Я никогда не был тем, кто считал его одним из величайших всех времен», – сказал Уайт.

    Источник: Sports.ru

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    04.07.2023 15:30
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