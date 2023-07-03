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    • Топ игроков, на которых сильно повлияло завершение карьеры – некоторые изменились до неузнаваемости

    Топ игроков, на которых сильно повлияло завершение карьеры – некоторые изменились до неузнаваемости

    Многие игроки, которые были звездами на поле, завершили карьеру. Мы посмотрели, как они выглядят сейчас.

    1. Уэйн Руни по-британски постарел.

    2. Роналдо набрал килограммы, но не потерял обаяние.

    3. Адриано любит вспоминать о трофеях.

    4. Самира Насри лишний вес тоже не обошел.

    5. Уэсли Снейдера стало несколько больше.

    6. Зе Роберто в порядке.

    7. А так выглядит египтянин Мидо.

    8. Смотрим на Диего Тристана.

    9. Бенни МакКарти работает тренером.

    10. Фернандо Торрес тоже тренирует.

    11. Хосе Мари держит форму.

    12. Тим Ховард и его борода.

    13. Дэвид Бекхэм проводит много времени в США, где владеет «Интером» из Майами.

    14. Рио Фердинанд после футбола стал уделять внимание единоборствам.

    Источник: Sports.ru

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