Топ игроков, на которых сильно повлияло завершение карьеры – некоторые изменились до неузнаваемости

Многие игроки, которые были звездами на поле, завершили карьеру. Мы посмотрели, как они выглядят сейчас.
1. Уэйн Руни по-британски постарел.
2. Роналдо набрал килограммы, но не потерял обаяние.
3. Адриано любит вспоминать о трофеях.
4. Самира Насри лишний вес тоже не обошел.
5. Уэсли Снейдера стало несколько больше.
6. Зе Роберто в порядке.
7. А так выглядит египтянин Мидо.
8. Смотрим на Диего Тристана.
9. Бенни МакКарти работает тренером.
10. Фернандо Торрес тоже тренирует.
11. Хосе Мари держит форму.
12. Тим Ховард и его борода.
13. Дэвид Бекхэм проводит много времени в США, где владеет «Интером» из Майами.
14. Рио Фердинанд после футбола стал уделять внимание единоборствам.
Источник: Sports.ru