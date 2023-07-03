Топ игроков, на которых сильно повлияло завершение карьеры – некоторые изменились до неузнаваемости

Многие игроки, которые были звездами на поле, завершили карьеру. Мы посмотрели, как они выглядят сейчас.

1. Уэйн Руни по-британски постарел.

2. Роналдо набрал килограммы, но не потерял обаяние.

3. Адриано любит вспоминать о трофеях.

4. Самира Насри лишний вес тоже не обошел.

5. Уэсли Снейдера стало несколько больше.

6. Зе Роберто в порядке.

7. А так выглядит египтянин Мидо.

8. Смотрим на Диего Тристана.

9. Бенни МакКарти работает тренером.

10. Фернандо Торрес тоже тренирует.

11. Хосе Мари держит форму.

12. Тим Ховард и его борода.

13. Дэвид Бекхэм проводит много времени в США, где владеет «Интером» из Майами.

14. Рио Фердинанд после футбола стал уделять внимание единоборствам.