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    • Орлов объяснил на примере Соболева, почему российские футболисты хуже европейских

    Орлов объяснил на примере Соболева, почему российские футболисты хуже европейских

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о различиях между российскими и европейскими футболистами.

    «Наши футболисты отстают от европейских, потому что они не профессионалы. Возникает вопрос – почему? А потому что у них тепличные условия. Более-менее начинают забивать во Второй и Первой лиге, из них сразу делают князьков.

    Вот пожалуйста – Соболев. У него хорошие задатки, но вы послушайте, что он говорит! «Я не буду меняться, я такой, как есть».

    Что это за жизненная позиция? Это же непрофессионально. Игрок должен совершенствоваться не только в тренировках, но и в жизни», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +20788

      Cleaner 11 минут назад

      Питерские Соболева всем в пример ставят! Ржу ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +3382

      шахта Заполярная 1 час назад

      Немытые вы всегда будите завидовать и сравнивать себя именно со Спартаком. Спартак самый титулованный клуб с огромной историей и самой большой массой болельщиков и не только в России. У вас нет истории, вы всегда были ущербными, ими и останетесь, миллер в газпроме не вечный. Благодаря народной газовой трубе вы стали как новые русские из грязи в князи, но туман рассеется и вы вернетесь в свое исходное положение, на помойку истории и разбегутся по щелям все кто вас сейчас облизывает искать новые места, новые опы. И тот же орлов выльет на вас не одно помойное ведро. Все ваше окружение флюгеры, куда подует ветер. А Спартак, Динамо, ЦСКА, Локо и другие клубы как были так и останутся уважаемые, а вы нет.

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      Рейтинг: +8356

      nik55 1 час назад

      ты бы лучше сказал зачем вам 8 бразильцев или вы собираетесь играть в чемпионате сан-паулу

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      Рейтинг: +695

      FCSpartakM 2 часа назад

      Про Ибру ему не говорите вообще

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      Рейтинг: +15360

      Алексей З 2 часа назад

      Это питерская фобия, готовы обсуждать днём и ночью только Спартак.
      Ну если вы стремиться стать самыми популярными , так не показывайте свою ущербность, убейте в себе холопов .

      2
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      Рейтинг: +5462

      Питерский князь 3 часа назад

      Потому что "Голубой огонек" не хочет отпускать власть!
      Семина и т.д.в топку!
      Пора на заслуженную пенсию!

      0
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      Рейтинг: +14706

      playsh 3 часа назад

      Геня,давай я на твоём примере объясню,почему ты хуже всех комментаторов,которые были и есть у нас до и после тебя.Я со счёта сбивался,сколько раз ты в своих репортажах сб.команду России называл Зенитом,а Зенит сборной командой,особенно,когда там присутствовали игроки из Питера.А если мяч попадал в рекламный щит кинокамеры "Кварц-2",то от тебя было слышно,что "мяч попал в фотоаппарат..,а точнее,в фотокамеру."О том,как ты постоянно путал имена и фамилии игроков,лучше не надо.Удачи тебе на пенсии,профессионал словоблудный.

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      Рейтинг: +1717

      vmonomah17 > playsh 3 часа назад

      В точку!!!

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      Рейтинг: +18837

      NewLife 3 часа назад

      Еще только воспитательницы в лице орлова не хватало. Воспитывай своих немытых, которые срубили бабла от наших пенсионеров и свалили. Спроси у новых русских Клавы и Малки зачем им гражданство страны, пенсионеров которой они обкрадывают.

      5
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      Рейтинг: +814

      borusse > NewLife 2 часа назад

      вы допускаете чтоб вас обкрадывали ,вот и обкрадывают ))

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      Рейтинг: +643

      eugen-han 4 часа назад

      Ну это надо еще растолковать слова Соболева и что он имел ввиду. Либеральная гибкость и прогибаться под конкретную ситуацию,- это не для всех есть хорошо. На пример, если Соболев иимел ввиду, что не будет меняться и не станет пид.ер.астом, как Дзюба,- это похвально, потому что некоторые вещи должны быть неизменными и постоянными как истина к примеру.

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      Рейтинг: +814

      borusse > eugen-han 2 часа назад

      речь вроде о футболе, а латентные все о своем))

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      Рейтинг: +643

      eugen-han > borusse 1 час назад

      Это ты про немцев что ли?
      Вижу, что ты их поклонник, наверное из-за их ,,любви" к радужным тонам и пид. ерас.там всех мастей. Или ты один из них или закройся и невысовывайся на эту тему(?)!

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      Рейтинг: +86

      Айболид 4 часа назад

      Нарастающее негодующее хрюканье уже слышно .

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