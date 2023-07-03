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  • Орлов объяснил на примере Соболева, почему российские футболисты хуже европейских

Орлов объяснил на примере Соболева, почему российские футболисты хуже европейских

3 июля 2023, 18:55
11

Комментатор Геннадий Орлов высказался о различиях между российскими и европейскими футболистами.

«Наши футболисты отстают от европейских, потому что они не профессионалы. Возникает вопрос – почему? А потому что у них тепличные условия. Более-менее начинают забивать во Второй и Первой лиге, из них сразу делают князьков.

Вот пожалуйста – Соболев. У него хорошие задатки, но вы послушайте, что он говорит! «Я не буду меняться, я такой, как есть».

Что это за жизненная позиция? Это же непрофессионально. Игрок должен совершенствоваться не только в тренировках, но и в жизни», – сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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eugen-han
1688402285
Ну это надо еще растолковать слова Соболева и что он имел ввиду. Либеральная гибкость и прогибаться под конкретную ситуацию,- это не для всех есть хорошо. На пример, если Соболев иимел ввиду, что не будет меняться и не станет пид.ер.астом, как Дзюба,- это похвально, потому что некоторые вещи должны быть неизменными и постоянными как истина к примеру.
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NewLife
1688403703
Еще только воспитательницы в лице орлова не хватало. Воспитывай своих немытых, которые срубили бабла от наших пенсионеров и свалили. Спроси у новых русских Клавы и Малки зачем им гражданство страны, пенсионеров которой они обкрадывают.
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Plyash
1688404134
Геня,давай я на твоём примере объясню,почему ты хуже всех комментаторов,которые были и есть у нас до и после тебя.Я со счёта сбивался,сколько раз ты в своих репортажах сб.команду России называл Зенитом,а Зенит сборной командой,особенно,когда там присутствовали игроки из Питера.А если мяч попадал в рекламный щит кинокамеры "Кварц-2",то от тебя было слышно,что "мяч попал в фотоаппарат..,а точнее,в фотокамеру."О том,как ты постоянно путал имена и фамилии игроков,лучше не надо.Удачи тебе на пенсии,профессионал словоблудный.
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FCSpartakM
1688409510
Про Ибру ему не говорите вообще
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nik55
1688413437
ты бы лучше сказал зачем вам 8 бразильцев или вы собираетесь играть в чемпионате сан-паулу
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шахта Заполярная
1688413539
Немытые вы всегда будите завидовать и сравнивать себя именно со Спартаком. Спартак самый титулованный клуб с огромной историей и самой большой массой болельщиков и не только в России. У вас нет истории, вы всегда были ущербными, ими и останетесь, миллер в газпроме не вечный. Благодаря народной газовой трубе вы стали как новые русские из грязи в князи, но туман рассеется и вы вернетесь в свое исходное положение, на помойку истории и разбегутся по щелям все кто вас сейчас облизывает искать новые места, новые опы. И тот же орлов выльет на вас не одно помойное ведро. Все ваше окружение флюгеры, куда подует ветер. А Спартак, Динамо, ЦСКА, Локо и другие клубы как были так и останутся уважаемые, а вы нет.
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