Орлов объяснил на примере Соболева, почему российские футболисты хуже европейских

Комментатор Геннадий Орлов высказался о различиях между российскими и европейскими футболистами.

«Наши футболисты отстают от европейских, потому что они не профессионалы. Возникает вопрос – почему? А потому что у них тепличные условия. Более-менее начинают забивать во Второй и Первой лиге, из них сразу делают князьков.

Вот пожалуйста – Соболев. У него хорошие задатки, но вы послушайте, что он говорит! «Я не буду меняться, я такой, как есть».

Что это за жизненная позиция? Это же непрофессионально. Игрок должен совершенствоваться не только в тренировках, но и в жизни», – сказал Орлов.